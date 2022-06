Veronika Rabada v Prešove či remeselníci v Kežmarku. Tipy na štvrtok 9. júna

Kam na zaujímavé podujatia.

Dni mesta Prešov

PREŠOV. Na štvrtkovom folklórnom dni mesta Prešov vystúpia prešovské folklórne súbory Šarišan, Šariš, Rozmarija, Dúbrava a detský folklórny súbor Dúbravienka. Ľudovú hudbu v modernom šate predstaví o 20.00 speváčka Veronika Rabada s kapelou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prezentáciu tradičnej slovenskej kultúry umocní na námestí Prešovský trojičný jarmok, ktorý potrvá od štvrtka až do ukončenia osláv. Jarmočníci v dobových odevoch priblížia návštevníkom historické obdobie jarmokov v meste. Predvedú ľudové remeslá i tradície, ktoré sa v meste a kraji po dlhé stáročia zaužívali, približuje Patrícia Nagyová z Parku kultúry a oddychu v

Prešove. Stánky s remeselným tovarom budú pre návštevníkov k dispozícii od 9. do 11. júna v čase od 10.00 do 19.00.

Festival študentského remesla



KEŽMAROK. Kežmarský hrad a historické centrum mesta privítajú účastníkov 8. ročníka Festivalu študentského remesla 2022. Vo štvrtok 9. a v piatok 10. júna predvedú svoje zručnosti študenti z celého Slovenska. Informovala o tom hlavná organizátorka podujatia Anna Jurgovianová s tým, že festival bude opäť zameraný na prvopočiatky remesiel, cechov a pôvodné výrobné technológie.

"Predvádzanie remesiel a súťaže účastníkov odetých v dobových kostýmoch, ktoré prevažne ušili v dielňach Súkromnej spojenej školy, Biela Voda v Kežmarku, sa budú niesť v duchu 15. až 18. storočia," priblížila Jurgovianová.

Festival sa začne vo štvrtok o 16.00 hod. ekumenickou pobožnosťou a zakončí ho v piatok o 18.00 hod. "Hop-šup traláles".