Nosičská stovka 2022 a potulky po Luniku IX. Tipy na víkend 4. a 5. júna

Lunik IX, ako ho nepoznáte

KOŠICE. Príďte si vytvoriť vlastný názor na Luník IX. Na potulky po jednom z najznámejších košických sídlisk pozývajú Milan Kolcun i Zoltán Balassa. Záujemcovia sa dozvedia viac o genéze erbu Lunika IX či jeho umeleckých dielach, ako sa sídlisko počas rokov menilo a čo z toho viedlo k lepšiemu, ale aj ako funguje bývanie na Luniku.

Začiatok potuliek bude na zastávke MHD s názvom Luník IX., rázcestie. Aj cez víkend bude návštevníkov sprevádzať Milan Kolcun, a to v sobotu o 10.30, 14.00, 15.30 a 17.00 a v nedeľu o 14.00, 15.30 o 17.00. Pripojí sa aj Zoltán Balassa, ktorý bude sprevádzať v sobotu i v nedeľu o 14.30 po slovensky a o 16.00 po maďarsky. V nedeľu o 14.30 po slovensky a 16.00 po maďarsky.

Potulka je tentokrát organizovaná v spolupráci so starostom Mestskej časti Luník IX, o. z. ETP Slovakia, saleziánmi a Základnej školy Ľudmily Podjavorinskej.

Nosičská stovka 2022

VYSOKÉ TATRY. Vysokohorskí nosiči sa opäť po roku stretnú vo Vysokých Tatrách na nosičských pretekoch. V rámci 21. ročníka podujatia Memoriál Juraja Petranského - Nosičská stovka 2022 ich bude v sobotu 4. júna čakať stokilový náklad a dvestometrové prevýšenie. Nosiči vyrazia na obvyklú dvojkilometrovú trasu z Hrebienka (1 285 m. n. m.) na Zamkovského chatu (1 475 m. n. m.).



Podujatie odštartuje v sobotu o 10:00 na Hrebienku. Do vysokohorského terénu sa nosiči pustia v troch kategóriách. Pôjde o profesionálov so 100-kilovým nákladom, zmiešané dvojice so 100-kilovým nákladom a ženy s 30-kilovým nákladom. Organizátori očakávajú, že na podujatí sa v tomto roku zúčastní aj minuloročný víťaz pretekov, horský nosič Filip Zacher, ktorý vlani avizovanú trasu s nákladom zdolal za 43 minút a 32 sekúnd.

