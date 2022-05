Premiéra Idiotov a Spišský Jeruzalem. Tipy na piatok 27. mája

Kam na zaujímavé podujatia.

Premiéra inscenácie Idioti

KOŠICE. Divadelnú adaptáciu filmu Idioti dánskeho režiséra Larsa von Triera ponúka najnovšie divákom činohra Štátneho divadla Košice (ŠDK). Na Malej scéne ŠDK ju v slovenskej premiére uvedie v piatok. Za slovenskou divadelnou predlohou stoja Miro Dacho a Ján Luterán, ktorý inscenáciu aj režíruje.

V diele má úzka skupina intelektuálov zvláštnu záľubu - hrajú sa na idiotov, provokujú tým ľudí na verejnosti, vytvárajú neštandardné situácie, dostávajú nič netušiace obete do nekomfortných situácií, vyvolávajú nečakané reakcie.

V inscenácii účinkujú herci Henrietta Rab, Michal Soltész, Alena Ďuránová, Stanislav Pitoňák, Tomáš Diro, Lívia Michalčík Dujavová, Tatiana Poláková či Peter Čižmár.

"Je to o skupine ľudí, ktorí sa rozhodnú žiť vo vile a predstierať na verejnosti, že sú mentálne postihnutí. Je to forma istého sociálneho experimentu, ich únik od reálneho sveta, od reálnych problémov a snaha nájsť vnútornú slobodu, zámerne nepoužívať racio a oprostiť sa od racia, ktoré im v živote šťastie zatiaľ neprinieslo. Je to vlastne aj nastavovanie zrkadla spoločnosti, ktorá sa bojí iných ľudí a konkrétne ľudí, ktorí majú nejaké postihnutie. Celé je to s Trierovým nadhľadom a humorom, inak by sa o týchto vážnych témach aj mne ako režisérovi ťažko hovorilo a inscenovalo," priblížil Luterán.

Spišský Jeruzalem

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Vzácnu kalváriu zo 17. storočia pod Spišským hradom návštevníkom opäť predstavia v závere týždňa na 9. ročníku duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Program sa nesie v duchu projektu pápeža Františka Rok Rodiny Amoris Laetitia a dáva viac priestoru aktivitám, zameraným na rodiny.

Spišská Kapitula, Spišský Jeruzalem a mesto Spišské Podhradie tak počas trojdňového podujatia, od piatka 27. mája do nedele 29. mája, ponúknu návštevníkom množstvo akcií. Nosnú časť programu tvoria duchovné podujatia, v piatok je to pobožnosť krížovej cesty a v sobotu pútnická svätá omša, obe pod holým nebom. Spestrením bude evanjelizačný večer s katechézou k Roku rodiny a nočné meditácie nad tajomstvom Bielej soboty v Kaplnke Svätého Kríža v sobotu.

Kultúrnu zložku programu tvoria napríklad koncerty organovej, či gospelovej hudby, ale aj zborové vystúpenie. Návštevníkov zaujme aj scénické stvárnenie pašiových udalostí v priestoroch Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule. Kultúrnym vrcholom tohto ročníka bude koncert gospelovej speváčky Simy Magušinovej, ktorý sa uskutoční v sobotu. Medzi sprievodné podujatia patria terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme, tvorivé dielne, skautský dvor, či terénna hra pre rodiny, výstava v mestskej galérii či turistický vláčik.

Organizátormi projektu sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie a Združenie obcí Spišský hrad – Podbranisko.

Švejkove dni

HUMENNÉ. Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa v Humennom od piatka 27. do nedele 29. mája opäť uskutočnia Švejkove dni. Dejiskom podujatia sa stane námestie pred Mestským kultúrnym strediskom. Parkovisko na Gorkého ulici bude zasa vyhradené pre zábavné atrakcie. Súčasťou podujatia budú koncerty aj športové prenosy.

Návštevníci sa môžu tešiť na rozmanité druhy piva od rôznych pivovarov, nebudú chýbať ani stánky s občerstvením. Fanúšikovia hokeja budú môcť sledovať semifinále a finále majstrovstiev sveta na veľkoplošnej obrazovke na námestí.

Počas úvodného dňa Humenských Švejkových dní okrem iných vystúpia Celeste Buckingham & King Shaolin a Paľo Drapák s kapelou. V sobotu sa môžu návštevníci okrem hokejových priamych prenosov tešiť aj na vystúpenia mestského dychového orchestra Chemlon, zábavnej skupiny Traky a kapely Aya. V nedeľu sa popri vyvrcholení hokejového šampionátu predstavia Trio Zornica a Michal Sijka, ako aj folklórny súbor Chemlon. Vstup na podujatie je voľný.