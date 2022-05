Papierenská spoločnosť Bukóza by mohla dostať štátny stimul

Investícia 1,2 milióna eur pôjde na nové pracovné miesta.

HENCOVCE. Východoslovenská papierenská spoločnosť Bukóza Invest by mohla dostať štátny investičný stimul na nové pracovné miesta vo výške 1,2 milióna eur.

Do konca tohto roka by mala v rámci rozšírenia výroby vytvoriť 100 pracovných pozícií. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý zverejnilo na portáli Slov-Lex Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Firma by mala na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne zameranej na výrobu WLC (White line chipboard) papiera preinvestovať viac ako 30 miliónov eur a v rozpätí rokov 2022 až 2024 vynaložiť mzdové náklady minimálne v hodnote 3,6 milióna eur.

"Investičný zámer rieši nutné (tzv. vyvolané) investície v rozsahu nadväzujúcich činností - rezanie, balenie a prevíjanie produktu, zvýšenie výkonu technológie či skladovanie finálneho produktu," priblížilo ministerstvo.

Cieľom investičného zámeru je zvýšiť výrobné kapacity na úroveň 140 000 ton za rok a zvýšiť mieru spracovania zberového papiera. Začiatok prác na investičnom zámere bol naplánovaný na december 2021. Ukončenie prác je naplánované na jún 2022 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa podľa zverejneného materiálu očakáva v septembri.