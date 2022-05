Botanická záhrada v Tatrách i Župné dni. Tipy na piatok 20. mája

Kam na zaujímavé podujatie.

Expozícia tatranskej prírody

TATRANSKÁ LOMNICA. Po takmer osemmesačnej prestávke otvorí v Tatranskej Lomnici svoje brány Expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická záhrada. Jej areálom sa prví tohtoroční návštevníci prejdú už v piatok. Vyše tristo druhov bylín a drevín je rozmiestnených vo ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach. Na ploche 3,20 hektára však dostala priestor nielen vegetácia alpínskeho a subniválneho stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk a lesný podrast.

Prejsť sa botanickou záhradou budú môcť milovníci flóry každý deň až do 18. septembra. Do konca letných prázdnin bude otvorená od 9.00 do 17.00. Na jeseň sa otváracie hodiny skrátia, a to do 15.00. Expozícia tatranskej prírody sa zapojí aj do celosvetového podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad v piatok 3. júna.

V ten deň budú pripravené i dva vstupy so sprievodcom, počas ktorých sa návštevníci dozvedia viac o histórii založenia botanickej záhrady, jej poslaní či ekologických nárokoch jednotlivých druhov.

Župné dni

KOŠICE. Župné dni po Gemeri, Spiši a Zemplíne zavítajú v piatok a v sobotu na Abov do krajského mesta. Návštevníci si v Košiciach budú môcť vyskúšať remeslá, ochutnať tradičné jedlá, na najmenších čaká miniZOO, na dospelých zas diskusie s predstaviteľmi kraja, ale aj prezentácia úspešných projektov v rámci kultúry, školstva či sociálnej oblasti. Sobota bude zase patriť kultúre s galaprogramom Klenoty Košického kraja.

Všetky aktivity sa uskutočnia v susedstve troch inštitúcií – Úradu KSK, Východoslovenského múzea a Verejnej knižnice Jána Bocatia.

Poriadnu dávku umenia predstavia od 9.00 do 19.00 krajské divadlá, galérie, múzeá aj knižnice, no pripravený je aj folklórny súbor Železiar, koncerty kapiel, ako Peter Bič Projekt či Peter Cmorík, živé sochy, ako aj virtuálne expozície alebo program pre deti. Návštevníci sa môžu tešiť na módnu prehliadku, remeselnícke workshopy i tradičný jarmok a ukážky ľudových tradícií, ako napríklad súťaž v plieskaní bičov. V rámci sociálnej oblasti ľudia z terénu predstavia starostlivosť o seniorov a ľudí v núdzi alebo na okraji spoločnosti cez zážitkové workshopy. Svoj prínos pre celý kraj predstaví krajský sociálny podnik i nadácia. Najmenších poteší zázračná krajina Haravara spolu s Kaškom, Maxom a Majkou, ale aj MiniZOO a skákací hrad.

Na mladých čaká campus stredných škôl, kde sa prezentujú školy pôsobiace v kraji. Priamo na mieste bude možné využiť služby kaderníkov, masáže či absolvovať zdravotnícke vyšetrenia. Regionálny rozvoj predstaví podnikateľské prostredie regiónu, cyklistickú infraštruktúru, nebudú chýbať e-cargo bicykle, no reč bude aj o integrovanej doprave.

Záverečnou bodkou za celými Župnými dňami bude galaprogram Klenoty kraja, ktorý prostredníctvom umenia predstaví tradície, chute, vône aj farby celého Košického kraja. Konať sa bude v sobotu v historickom centre Košíc na Hlavnej ulici od 15.00 až do večerných hodín. Programom potešia folklórne súbory, školy tanca aj zábava pri živej hudbe. Vyvrcholením festivalu bude večerný galaprogram o 19.00 na veľkom pódiu pri Immaculate, kde vystúpi SĽUK aj umelci spoza hraníc.

Kežmarská hudobná jar

KEŽMAROK. Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom uvedie otvárací koncert Kežmarskej hudobnej jari.

"Uskutoční sa v piatok 20. mája v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku," uviedla Martina Tolstova, tlačová tajomníčka Slovenskej filharmónie.

Ďalej priblížila, že v interpretácii SKO budú znieť diela Antonia Vivaldiho, Astora Piazzollu, Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Suka.

"Na záver koncertu zaznie Hymna Kežmarok, op. 346 Víťazoslava Kubičku, v ktorej sa po boku komorného orchestra predstaví aj spevácky zbor ECAV Kežmarok pod vedením Romana Porubäna," dodala Tolstova. Koncert sa začne o 18.30 hod.