Viac pestovať, menej stavať. Vilky už v záhradkách neporastú

Stavebné eldorádo chce mesto zaraziť.

Veľké domy v záhradkách končia. Košice chcú sprísniť pravidlá

Trend výstavby domov v záhradkárskych lokalitách má zabrzdiť nový balík obmedzení. Cieľom je pomôcť pestovateľom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Menej výstavby a viac poľnohospodárstva, takto vysvetľuje magistrát plánované zavedenie nových pravidiel vo všetkých záhradkárskych lokalitách na území mesta.

Takýchto osád je podľa údajov z magistrátu okolo sto.

Materiály k návrhu zverejnila radnica v polovičke apríla na svojej webovej stránke. Verejnosť dostala 30 dní na pripomienky. Lehota uplynula v piatok 13. mája.

Konečný návrh zmien Územného plánu mesta Košice bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

Čo sa v záhradkách zmení, ak mestskí poslanci návrh odsúhlasia? Podrobne sa na to pozrel a nové regulatívy ozrejmuje Michal Lendel.

Zelený a inteligentný monoblok. Nemocnica v Prešove chce nahradiť starú spaľovňu

Stará nemocničná spaľovňa. Chystané zmeny územného plánu naznačujú, že tam by mohol vyrásť nový monoblok. (zdroj: Korzár/Lenka Haniková)

PREŠOV. Vyše miliarda eur z plánu obnovy sa má využiť na výstavbu, opravu a dovybavenie slovenských nemocníc.

Čas sa kráti, podmienkou totiž je, že zdravotnícke zariadenia musia byť kompletne postavené alebo zrekonštruované do júna 2026.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) už čelí kritike za pomalé tempo prípravy a to aj od premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Hrozí, že nové projekty sa pre krátkosť času nestihnú zrealizovať.

O peniaze sa popri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach uchádza aj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a v hre sú podľa jej vyjadrenia viaceré možnosti.

Aké? O tom informuje Michal Ivan.

Mokriš: Dvíhajú ma zo stoličky tvrdenia, že diaľnice brzdia archeológovia

Začiatok sondážneho archeologického výskumu neďaleko Krásnej nad Hornádom. (zdroj: Martin Pristáš)

KOŠICE. Na stavenisku druhého úseku juhovýchodného obchvatu Košíc aktuálne prebieha archeologický výskum.

Národná diaľničná spoločnosť informovala, že v lokalite boli nájdené významné črepové nálezy hlavne z praveku a staršej doby bronzovej, ale aj z doby laténskej, zo stredoveku a novoveku. A to je výskum prakticky ešte len na začiatku.

Keďže táto oblasť bola intenzívne osídľovaná od najstarších časových úsekov praveku, je veľký predpoklad, že práca archeológov prinesie ešte množstvo vzácnych nálezov.

Zástupca riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Radoslav Mokriš dôrazne odmieta, že by za zdržanie prác na rôznych stavbách mohli archeologické výskumy, ako sa to často medializuje.

Ako teda v praxi vyzerá práca archeológov na staveniskách diaľnic a rýchlostných komunikácií, zisťovala Klaudia Jurkovičová.

Exekútorka vymohla peniaze, oprávneným nevyplatila všetko. Dostala podmienku

Ilustračné. (zdroj: Archív)

MICHALOVCE, KOŠICE. Súdnou exekútorkou prestala byť pred štyri a pol rokom, teraz bola odsúdená za konanie, ktorého sa dopustila dávno pred skončením svojej funkcie.

Lucia Žužová z okresu Michalovce bola najprv obvinená z prečinu sprenevery a v prvom rozsudku aj pre tento trestný čin uznaná vinnou.

Po jeho zrušení na Krajskom súde v Košiciach síce Okresný súd Michalovce zmenil paragraf na iný prečin, no svoj názor na vinu nezmenil.

Preto sa už bývalá exekútorka odvolala po druhý raz a začiatkom mája sa jej obhajca snažil na odvolacom súde o zrušenie aj tohto verdiktu.

Ako to v súdnej sieni dopadlo, informuje Róbert Bejda.

Lasicovu obľúbenú pieseň napísal východniar, ktorému komunisti ničili život

Boris Boča s notovými zápismi svojho otca k piesni Pošepkaj mi tíško. (zdroj: Archív Korzár)

KOŠICE. Spieval ju Milan Lasica na svojom albume a, bohužiaľ, aj na svojom poslednom koncerte.

Ešte pred ním ju preslávil František Krištof Veselý, do repertoára si ju zaradili aj mnohí ďalší slovenskí speváci.

Pieseň „Skôr než odídeš", skrátka, patrí k najznámejším slovenským evergreenom.

Aspoň kúsok z nej si vie zanôtiť azda každý. No len málokto vie, že text tohto nesmrteľného hitu napísal lekár z východného Slovenska.

Boris Boča si však textársku slávu vôbec neužil, práve naopak, jeho život poznačili problémy s komunistickou stranou a eštebákmi.

Jeho životný príbeh odhaľuje Anna Novotná.

Autogram Bátoričky a Napoleona. Archív knižnice ukrýva cenné rarity

Album podpisov významných osobností zostavený v Košiciach v roku 1878. (zdroj: Verejná knižnica J. Bocatia)

KOŠICE. Zbierkou autogramov od slávnych spevákov či hercov sa dnes môže pochváliť kadekto. Ale čo taký podpis Márie Terézie alebo príslušníkov rodu Rákóczi či Báthory?

Aj takéto rarity patria k vzácnym pokladom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a uchováva ich vo svojej zbierke jej regionálne oddelenie.

V tomto roku si pripomína 25. výročie svojho založenia.

Ako špecializované pracovisko už štvrť storočia sprístupňuje čitateľom v priestoroch Barkóczyho paláca na Hlavnej ulici 48 svoj bohatý knižničný fond, ktorý tvorí jednu z najucelenejších knižničných zbierok o politickom, hospodárskom, spoločenskom, kultúrnom i duchovnom živote košického regiónu.

Viac v jeho bohatej zbierke sondovala Anna Novotná.

Slovenský Tutanchamon bol Tatranec. Vrátil sa na Slovensko

Na mieste hrobky na povrchu presakovala voda, bagrista sa zľakol, že lyžicou zasiahol bunker s muníciou. (zdroj: Karol Pieta)

MATEJOVCE. Bola to úplná náhoda. Bager šiel tak hlboko len pre podzemnú vodu. Keď v októbri 2005 zahrabol lyžicou do zeme, vyzeralo to na typický pracovný deň.

V Matejovciach, mestskej časti Popradu, sa na bývalom návrší staval priemyselný park a miesto na stavenisku s podmáčanou pôdou bolo treba stabilizovať.

Hĺbili jamu, aby zdroj podzemnej vody zahádzali pripraveným kamením.

V hĺbke troch metrov však bagrista narazil na niečo nečakané. V blate a vode sa črtali silné drevené trámy. Zastavil stroj a vyšiel.

Nikto nevedel čo ďalej, mysleli si, že ide o partizánsky bunker z čias vojny.

Keď vedúci kázal jamu zahádzať kamením, strojník to odmietol, veď čo ak vybuchne munícia v starom bunkri. Tak sa zachoval unikátny nález.

