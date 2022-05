Košické Benátky i koncert na Kežmarskom hrade. Tipy na piatok 6. mája

Kam na zaujímavé podujatia.

Dni mesta Košice

KOŠICE. Pokračovanie „košického“ Dňa Európy v spolupráci s Európskym parlamentom a zastúpením Európskej komisie na Slovensku- od 10.00 hod. v Kine Úsmev. Na sídlisku Nad jazerom bude najmä rodiny s deťmi čakať tvorivá dielňa plná hier, súťaží a vystúpení súborov.- od 13.00 hod. Od 19.00 hod. nebude chýbať tradičná súťažná prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel Košické Benátky.

Tajomstvá 60-ročnej Terasy

KOŠICE. Prvý májový víkend sa Milan Kolcun vyberie pátrať po tajomstvách 60-ročnej Terasy. Záujemcovia o potulku po Košiciach sa napríklad dozvedia, kde je na Terase Dóm sv. Alžbety, ako vyzerá kino Družba zvnútra a čo sa v ňom chystá, ale aj ktorá budova v meste je najpravidelnejšia či aké boli plány na tomto území pred sto rokmi. Začiatok potulky je naplánovaný výnimočne pred Bielym domom. Milan Kolcun vyráža v piatok, sobotu aj nedeľu o 14.00, 15.30 a 17.00, v sobotu aj o 10.30. Na potulky so Zoltánom Balassom môžete vydať o v sobotu o 11.00 a v nedeľu o 14.30 po slovensky a v oba víkendové dni ešte o 16.00 po maďarsky.

Učitelia i dejatelia

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi je pre záujemcov pripravená výstava Učitelia i dejatelia. Verejnosti predstavuje a reflektuje tvorbu dvanástich pedagógov a osobností kultúry, výtvarne pôsobiacich na Spiši. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok galérie a súkromných osôb. Vystavujú starší umelci, ktorí sa výrazne podieľali na školení novej mladej generácie spišských výtvarníkov. Slávnostná vernisáž sa začne o 17.00 hod. Výstava bude dostupná do 3. júla 2022.

Muž mojej ženy

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo uvedie v premiére komornú komédiu Mira Gavrana Muž mojej ženy. Lektorka divadla Sofia Skokanová informovala, že inscenáciu budú môcť návštevníci vidieť v piatok 6. mája o 19. hodine a je súčasťou programu dňa otvorených dverí Spišského divadla. „Ten organizujeme v rámci Župných dní Košického samosprávneho kraja. Vstup na slávnostnú premiéru je pri tejto príležitosti pre všetkých divákov voľný,“ uviedla.

Súčasný chorvátsky autor Miro Gavran má na konte desiatky divácky úspešných komédií inscenované po celom svete. Divákom Spišského divadla je dobre známy ako autor titulov Všetko o ženách, Všetko o mužoch a Zmrzlina. „Do repertoáru divadla tentoraz pribudne už spomínaná komorná komédia. Východniar Žigo navštívi Petržalčana Krištofa a oznámi mu, že majú rovnakú ženu. Po Krištofovom prvotnom šoku si začnú lámať hlavu, ako sa o ňu podelia. Krištof rád varí, Žigo rád upratuje a ich žena Drahuška miluje poriadok a dobré jedlo. Obaja budú hľadať odpovede na otázky, kto si nechá Drahušku a ako sa mohlo stať, že si vzala oboch a tak dlho to tajila,“ priblížila Skokanová. To všetko dvaja podvedení muži prezradia v humorných dialógoch v petržalskom a spišskom nárečí. Komickosť situácie podľa lektorky znásobuje odlišnosť postáv, a to nielen vo vyjadrovaní, ale aj v celkovom zjave a fanúšikovaní rozličným hokejovým klubom.

Režisérom inscenácie je Michal Babiak, ktorý zároveň preložil Gavranovu hru do slovenčiny. Navrhol tiež scénu, kostýmy a vybral hudbu do inscenácie. „V komédii sa predstavia dvaja herci Spišského divadla – ako Žigo Jozef Novysedlák a ako Krištof Pavol Gmuca,“ dodala Skokanová s tým, že druhá premiéra sa v Spišskom divadle odohrá v sobotu 7. mája v rovnakom čase.

Zlatý vek gitary

KEŽMAROK. Výročie 77 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny si Kežmarský hrad o 11.00 pripomenie pietnym aktom kladenia vencov na nádvorí. Vážnu náladu večer vystrieda hudba a radosť počas koncertu Zlatý vek gitary. Odznejú na ňom skladby skladateľov ako Mauro Giuliani, Joseph Kreutzer a Antonio Diabelli