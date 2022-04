Ako vyzerá prepis z odpočúvania mobilov ľudí obvinených z korupcie a podvodov?

Je to naozaj zaujímavé čítanie.

Denník Korzár vám každý deň prináša najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Riešili úplatok, nahrali ich. V kauze Pucher sa objavuje aj najvyšší šéf

Bývalý viceprimátor Prešova René Pucher kandidoval na poslanca v roku 2018 neúspešne. (zdroj: FB R. Pucher)

PREŠOV. Bývalý hokejový reprezentant a olympionik René Pucher (51) mal ako viceprimátor Prešova zobrať úplatok 10-tisíc eur, rozhodol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Ten v celej kauze, ktorá pozostáva z viacerých skutkov spáchaných na východe Slovenska, odsúdil aj ďalších deväť obžalovaných.

Pucherovi, ktorého sa týka jeden skutok, vymeral samosudca Michal Truban trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na štyri roky, počas ktorých ho musí kontrolovať probačný a mediačný úradník.

Dostal aj peňažný trest vo výške úplatku, v prípade nezaplatenia náhradný trest odňatia slobody na šesť mesiacov a päťročný zákaz výkonu verejnej funkcie.

Na korupčnú kauzu Pucher sa bližšie pozrel Jaroslav Vrábeľ.

Viac súvisiacich informácií sa dočítate aj v tomto autorskom texte: Hagyari o korupčnom prípade viceprimátora: Vypovedal som ako svedok

Nech sa ožerú jak divé svine. Úplatok mal ísť na občerstvenie komisie

Súčasné prešovské zastupiteľstvo a jeho komisie sú iné ako pred ôsmimi rokmi. (zdroj: Ilustračné foto - Michal Ivan)

PREŠOV. Zástupca bratislavskej stavebnej firmy Maroš R. podľa rozsudku Špecializovaného trestného súdu spáchal po kauze Pucher ďalší skutok.

Spolu s majstrom zo subdodávateľskej spoločnosti mal v roku 2014 vyhotoviť a na preplatenie predložiť faktúru a súpis prác, ktoré odsúhlasili stavbyvedúci a stavebný dozor, avšak napriek tomu, že obsahovali aj nevykonané práce.

V časti budovy Základnej školy Májové námestie, ktorú rekonštruovali z eurofondov, totiž nepoužili mazaninu z perlitového betónu (tepelnú izoláciu) v hodnote vyše 20-tisíc eur, lebo zistili, že už je tam položená izolácia zrejme z nejakej staršej rekonštrukcie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a mesto Prešov však zhotoviteľskej firme za nedodaný perlitbetón zaplatili. Maroš R. i ďalší súdu vysvetľovali, že namiesto izolácie spravili pre školu iné potrebné práce navyše v podobnej, resp. ešte vyššej hodnote, ktoré nefakturovali, takže škoda vlastne nevznikla.

Ďalší text zo série prináša Jaroslav Vrábeľ.

Kto chce byť šéfom Starého Mesta. Brixi ohlásil návrat, Petrovčik váha

Primátor Polaček a staromestský poslanec Petrovčik po úspechu počas volebnej noci. V najbližších voľbách môžu byť rivalmi. (zdroj: Facebook Igor Petrovčik)

KOŠICE. K predvolebnému boju sa schyľuje v dôležitej mestskej časti Košice – Staré Mesto. Zisťovali sme, kto tam chce byť starostom.

Úradujúci Igor Petrovčik (exSpolu) hovorí, že opätovnú kandidatúru ešte zvažuje.

„Rád by som obhájil post staromestského starostu, ale všetko je ešte otvorené. Termín volieb je schválený na 22. októbra. Dovtedy sa môžem rozhodnúť, či áno alebo nie.“

Vo februári Petrovčika na radnici navštívil bývalý poslanec za Smer Otto Brixi.

„Prišiel mi oznámiť, že by rád kandidoval na post staromestského poslanca. Podebatovali sme, či by sme sa vedeli v budúcnosti na niektorých prioritách zhodnúť tak, aby bol občan spokojný. To je najdôležitejšie.“

Prehľad možných kandidátov prináša Jana Ogurčáková.

Milovaná žena ho odmietla. Za pokus o jej vraždu dostal 10 rokov

Prešovčan bol v utorok na krajskom súde naposledy. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, SLOVENSKÝ RAJ, PREŠOV. V októbri 2020 sa v Slovenskom raji odohral incident, pri ktorom náhodným svedkom tuhla krv v žilách. Starší muž napadol svoju rovesníčku nožom a kričal, že ju zabije. Žene okrem iných okolností zachránil život rýchly zákrok ľudí, ktorí útočníka spacifikovali.

Zuzana M. bola prevezená do nemocnice na ošetrenie, 55-ročného Ľuboša N. z Prešova odviedla polícia. Ešte v ten deň bol obvinený z výtržníctva a ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Napokon bolo jeho konanie posúdené oveľa prísnejšie, a to ako pokus o vraždu.

Prešovčan si v utorok na košickom krajskom súde vypočul tretí a zároveň posledný rozsudok. Súd sledoval Róbert Bejda.

Z kláštora vyhnali mníchov komunisti. Žijú tam Ukrajinci, ktorých vyštvali Rusi

V Kláštore v Rožňave, ktorý prevádzkuje občianske združenie Otvor dvor, dočasne žije aj Ukrajinka Lena z Charkova. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

ROŽŇAVA. Ukrajinka Lena prišla s dcérou z Charkova, na Slovensku je už mesiac.Doma ostal jej muž.

Jej dcéra vybieha z izby na dlhú chodbu s počítačom v ruke. V súčasnosti pracuje na diaľku. Neskôr sa Lena chystá na nákup základných potravín.

Stretávame sa na chodbe bývalého františkánskeho kláštora v centre mesta, postaveného približne v rokoch 1740 až 1780. Kláštor je národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve mesta Rožňava.

Na kultúrno-kreatívne centrum s ubytovaním ho prerobilo a v súčasnosti využíva občianske združenie Otvor dvor.

Od jari sa malo spustiť aj netradičné ubytovanie priamo v obnovených priestoroch kláštora, no občianske združenie sa rozhodlo pomôcť utečencom z Ukrajiny.

Viac si prečítate v texte Lenky Hanikovej.

Utečenci prichádzali v stovkách, teraz v desiatkach. Stanový tábor uspali

Dočasný stanový tábor v Humennom osirel. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ. Núdzový dočasný tábor v areáli humenskej záchrannej brigády (ETC) v utorok „uspali“.

Dôvodom je nízky počet odídencov z Ukrajiny a blízkosť podobného ubytovacieho modulu v Michalovciach. Práve tam previezli posledných obyvateľov.

Stanový tábor v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru od stredy funguje len v pohotovostnom režime.

Rozhodol o tom krízový štáb. Aký bude ďalší osud stanového tábora, zisťovala Jana Otriová.

Pri požiari chatky v Košiciach uhoreli dvaja ľudia. Hasiči nevylučujú úmysel

V záhradkárskej lokalite zhoreli dvaja ľudia. (zdroj: Korzár/Kristián Sabo)

KOŠICE. Obrovská tragédia sa stala v utorok, okolo 4. hodiny, v chatovej oblasti v lokalite Čičky v mestskej časti Sídlisko KVP.

Plamene šľahali z jednoduchej chatky situovanej v lesnom poraste.

Požiar vznikol v čase, keď v nej spali druh s družkou, Ján a Dagmar, obaja mali 56 rokov.

Oheň v krátkom čase zachvátil nehnuteľnosť a vytvoril obrovskú žiaru.

Podrobnosti o tragickej udalosti zisťoval Kristián Sabo.

Patril medzi prenasledovaných kňazov. Zomrel Jozef Tóth

Jozef Tóth (reprofoto). (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV/HANISKA. Gréckokatolícky kňaz Jozef Tóth zomrel v nedeľu vo veku 97 rokov.

Informoval o tom Michal Pavlišinovič, hovorca Prešovskej archieparchie.

Narodil sa v roku 1925 v Haniske pri Košiciach, kde bude aj pochovaný.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v Svätú a veľkú stredu 13. apríla o 13. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Jána Nepomuckého.

Život prenasledovaného kňaza pripomenul v nekrológu Michal Frank.

Ďalšie správy

Kuriózny prípad sa stal v Prešove. (zdroj: Polícia SR - Prešovský kraj)

Dychová skúška bola negatívna, vypadlo mu však vrecko z drogami. Čečejovčan už čelí obvineniu

Lavína v masíve Slavkovského štítu strhla horolezcov, jeden z nich skončil v nemocnici. Pozrite si video zo zásahu

Košičanka kradla dôchodkyniam kabelky. Jednu zranila, na inú vytiahla slzný sprej. Objasnené boli i ďalšie podobné prípady

Neznámy páchateľ vykradol ambulanciu lekára. Vzal so sebou pokladnicu s peniazmi. Prípad sa stal v Bardejove

Asfalt chcú vymeniť za zeleň a vybudovať podzemné nádrže. Svit žiada o dotáciu. Práce by mali stáť vyše milión eur

Pozitivita PCR testov klesla pod 30 percent, východ hlási ďalších 855 infikovaných. V nemocniciach leží 1 653 ľudí s covidom

Šport

Brankár Košíc Dominik Riečický predviedol proti Slovanu famózny výkon. (zdroj: TASR - František Iván)

​​Žolík Košíc sa nedal rozptýliť. Viac sa spotil z divákov ako zo šancí Slovana

Po zápase so Slovanom sedeli v šatni do večera. Šarmír v Bardejove skončil

Foto dňa

Spoločné posedenie sa konalo po dvoch rokoch. (zdroj: TASR)

V charitnom dome obnovili tradíciu veľkonočného posedenia pre ľudí bez domova. Jedlá posvätil arcibiskup Bober

Recept na dnes

Ak sa vám Denný newsletter Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber .