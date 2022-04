Detská železnička a potulky Košicami. Tip na víkend 2. a 3. apríla

Kam na zaujímavé podujatia.

Detská železnička sa prebúdza

KOŠICE. Po zimnej odmlke otvára Košická detská historická železnica svoju 68. sezónu netradične o mesiac skôr. Premávať bude od tohto víkendu v tréningovom režime.

Nová sezóna by mala byť najdlhšou v histórii železničky. Po dvoch pandémiou poznačených sezónach tak dobrovoľníci dúfajú v návrat do normálu. Pripravili nový cestovný poriadok, podujatia i veľké vlakové výlety.

Ako uviedol riaditeľ železničky Ľubomír Lehotský, prvých cestujúcich privítajú v pokojnej atmosfére bez oficialít. Tie sú naplánované tradične na víkend od 30. apríla do 1. mája.



Prvé dva aprílové víkendy budú vlaky pre verejnosť premávať o 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hod. Susedia z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou a budú to vedieť preukázať, majú cestovanie na detskej železnici minimálne do 30. júna zdarma.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Potulky za erbami

KOŠICE. V piatok sa uskutočnia Potulky mestom Košice s Milanom Kolcunom, premiérová téma bude Čo prezrádzajú erby. Záujemcovia sa napríklad dozvedia, čo všetko sa dá z erbu vyčítať, ako sa ocitol pápežský erb na Dóme, čo robí erb Levoče v Košiciach, kde máme v Košiciach chybný erb.

Zraz je vždy pred Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10) a koniec prehliadky pri Immaculate. Prehliadka je vhodná pre vozíčkarov a kočíky a potrvá asi 70 minút.

Absolvovať ju bude možné s Milanom Kolcunom v piatok, sobotu aj nedeľu o 12.00, 14.00 a 15.30, v sobotu aj o 10.30.

Zoltán Balass prevedie skupiny v piatok a nedeľu o 14.30 hod. a v sobotu o 11.00 hod. po slovensky, a počas oboch víkendových dní o 16.00 hod. po maďarsky.

Prehliadku bude možné absolvovať aj s Alenou Hricišinovou – sprievodkyňou a odborníčkou na erby, ktorá tradičnú dvojicu sprievodcov k tejto téme motivovala, a to v piatok o o 16.00 hod. a cez víkend v oba dni o 16.30.