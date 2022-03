Varíme s Korzárom: Chrumkavý falafel

Rýchly tip na bezmäsitý obed.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chrumkavý falafel

Potrebujeme: 400 ml plechovku cíceru, 0,5 šálky cibule, 6 strúčikov cesnaku, 1 š čerstvých lístkov koriandra, 0,3 š hladkej múky, šťavu z polovice citróna, 1,5 lyžičky prášku do pečiva, 1,5 lyžičky soli, 1,5 lyžičky mletej rasce, štipku čierneho korenia, 5 lyžíc oleja na vyprážanie

Postup: Cícer zlejeme a cibuľu s cesnakom očistíme a nasekáme, Všetky suroviny okrem oleja dáme do kuchynského robota a mixujeme, kým hmota nezostane hladká. Premiestnime ju do misky, prikryjeme fóliou a dáme do chladničky na hodinu, alebo do mrazničky na 15 - 20 minút. Zo schladenej zmesi formujeme guľôčky, prípadne placky, ktoré vyprážame z oboch strán dochrumkava. Hotové ukladáme na papierové utierky, aby sme odsali prebytočný tuk.

Zdroj: sugarsaltmagic.com