Pribudlo takmer 10-tisíc prípadov, východ je opäť na špici

Počet obetí covidu sa blíži k 19-tisíc.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prostredníctvom 19 417 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok na Slovensku 9 654 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Pozitivita PCR testov bola 49,72 %.

Doteraz bolo vyhodnotených 6 634 177 PCR testov, ktoré odhalili spolu už 1 586 140 pozitívnych prípadov.

Najviac nových prípadov pribudlo v Bratislavskom kraji (1 557).

Nasledujú kraje Prešovský (1 438) a Košický (1 424).

V rámci Slovenska je najpočetnejší nový prírastok v okrese Bratislava (951).

Za Nitrou (680) nasledujú Prešov (550) a Košice (535).

Ďalšie okresy na východe: Trebišov (276), Košice-okolie (204), Michalovce (196), Bardejov (162), Poprad (120), Humenné (114), Vranov (112) a Spišská Nová Ves (101).

Pod sto nových prípadov hlásia okresy Kežmarok (94), Levoča (75), Sobrance (71), Svidník (63), Snina (54), Stará Ľubovňa (50), Stropkov (27), Rožňava (26), Gelnica (15), Sabinov (11) a Medzilaborce (6).

V pondelok sa vyhodnotilo aj 15 113 AG testov, spolu doteraz 43 444 705.

Pozitívnych bolo 1 999, pozitivita bola 13,23 percenta.

Ďalšie obete

Pribudlo 29 obetí.

Ich počet tak dosiahol 18 979.

Hospitalizovaných pacientov s covid-19 je 2 476.

Pacientov na JIS je 222, na pľúcnej ventilácii je 76 osôb.

Podiel nezaočkovaných a zaočkovaných z hospitalizovaných pacientov je 68,94 %.

Očkuje sa aj novou vakcínou

Počet zaočkovaných osôb prvou dávkou sa zvýšil o 109, aktuálne ich je 2 818 493.

Pribudlo 507 plne zaočkovaných osôb, spolu už 2 758 280.

Na očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu covid-19 sa doposiaľ zaregistrovalo 102 osôb so zníženou imunitou.

Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Alžbeta Sivá s tým, že 67 z nich už má pridelený termín na vakcináciu.

Očkovanie posilňujúcou dávkou sa odporúča každému imunokompromitovanému pacientovi, ktorý má viac ako 18 rokov.

„Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom," spresnila Sivá.

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe covid-19.nczisk.sk.