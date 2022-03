Bola to bratská pomoc Československu, nie okupácia, spomína sovietsky vojak

Nestrieľali sme ako Rusi, vraví Ukrajinec.

MUKAČEVO. Mihailo Vasiljevič (62) z ukrajinského Mukačeva bol príslušníkom armády Sovietskeho zväzu.

Desať rokov strávil ako vojak na našom území.

Sovietska armáda od roku 1968 okupovala vtedajšie Československo. Posledný vojak odišiel z územia vtedajšej federácie 21. júna 1991.

Ukrajinec Mihailo Vasilievič (62) slúžil v Československu od roku 1978 do 1988.

Vie, že sovietski vojaci boli považovaní za okupantov, on to ale tak nevnímal. Bral to ako bratskú výpomoc.

Do nikoho sme nestrieľali, vraví

Slúžil vo Zvolene i v Brne, spoznal Prešov aj Košice.

Podľa neho nepociťoval nevraživosť zo strany Čechov a Slovákov.

