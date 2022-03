Do Užhorodu sme viezli sto ton pomoci. Našli sme takmer prázdny sklad

Ukrajinci sú nám pritom vďačnejší za niečo úplne iné.

VYŠNÉ NEMECKÉ, UŽHOROD. Na začiatok dva reálne príbehy, ktoré píše vojna na Ukrajine. Dvadsať ľudí natlačených v osemmiestnom kupé vo vlaku, ktorý ostreľujú vojenské drony. Je tma, pre istotu, aby neboli ľahké ciele. Napriek tomu sa stane, že niekoho trafia.

Vystrašené ženy s deťmi, ktoré nikdy neprekročili hranice Ukrajiny, teraz cestujú samy autom z jednej časti vojnou zmietanej krajiny do druhej na západe, kde nehučia sirény a nepočuť ani zvuky zbraní. Musia prekonať 1 400 kilometrov s plačúcimi deťmi.

Cesta trvá kolóne osobných áut takmer sedem dní. Na slovensko-ukrajinskej hranici sa rozdelia, časť žien s deťmi ide na Slovensko, časť pokračuje do Poľska. Na slovenskej strane matky s deťmi ubytujú v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá-Papiernička.

Neveselé príhody nám opisuje Eduard Buraš, poradca predsedu vlády SR pre Ukrajinu. V Košiciach bol známy ako splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, v metropole východu roky organizuje Dni Ukrajiny.

V susednom štáte, ktorý posledné týždne čelí ruskej invázii, si za roky vybudoval kontakty, má tam mnoho známych a priateľov.

Teraz koordinuje humanitárnu pomoc z Košíc na Ukrajinu, je spojkou pre mnohých Ukrajincov, ktorí utekajú zo svojej vlasti a mieria na Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poradca premiéra

Krátko po začiatku vojny viezol Buraš prvú pomoc, išiel svojím autom a za ním ešte jeden kamión. V utorok minulý týždeň to bolo šesť kamiónov so sto tonami rôznych výrobkov.



Stretávame sa o siedmej ráno. Ideme autom z Košíc, sme na vyše 14-kilometrovom diaľničnom úseku D1 pri Košiciach Budimír – Bidovce, ktorý stavali tri roky a otvorili ho v roku 2019. Je to prvá časť roky skloňovanej diaľnice na Zemplín a na Ukrajinu.

Netrvá dlho a z diaľnice schádzame.

„Keby nebolo vojny, tak ani nikto nevie, kde je Vyšné Nemecké. Ukrajine nikto nedával váhu, tam si líšky dávali dobrú noc. Táto vojna je dôvod, aby sa postavila diaľnica na Zemplín. Kde je tých 13 rokov vlády Smeru? Vykašľali sa na to a tu máme výsledok.“

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť