Oba kraje východu sú na konci rebríčka nových covid prípadov

Epidemický výskyt je v levočskej väznici i firme v Poprade.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku počas štvrtku pribudlo 11 029 pozitívne testovaných ľudí PCR testami. Je to 57,69 percenta z 19 118 ukončených PCR testov.

Antigénových testov sa urobilo celkovo 14 214. Pribudlo 1 631 pozitívnych. Pozitivita je 11,47 percenta.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testmi bolo v Banskobystrickom kraji (1 766).

Nasledujú Bratislavský kraj (1 599), Trnavský (1 513), Nitriansky (1 405), Trenčiansky (1 346), Žilinský (1 240), Košický (1 111) a Prešovský (1 049).

Na východe za oba kraje pribudlo 2 160 infikovaných.

Počet nových prípadov na východnom Slovensku

Najviac nových prípadov pribudlo v Košiciach (391) a okrese Prešov (385).

Nasledujú okresy Košice-okolie (186), Poprad (122), Michalovce (120), Trebišov (116), Rožňava (113), Spišská Nová Ves (97), Kežmarok (73), Sabinov (65) a Vranov nad Topľou (65).

Gelnický okres má 62 nových infikovaných, Humenský 57, Sninský 55 a Bardejovský 53.

Okres Stará Ľubovňa má 51 nových prípadov, okres Levoča 50 a okres Svidník 45.

Najmenej pozitívnych pribudlo po štvrtkovom testovaní v okresoch Sobrance (26), Stropkov (23) a Medzilaborce (5).

Situácia v nemocniciach

V nemocniciach je 2 554 chorých, u všetkých je potvrdené ochorenie covid-19.

Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných takmer 70,56 percenta.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny je 228 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 85 osôb.

Štatistiky uvádzajú 20 nových úmrtí, ktoré spôsobil covid-19. Celkový počet úmrtí na covid je 18 631.

Počty pozitívnych klesajú

Na Spiši aj naďalej čísla pozitívne testovaných na koronavírus klesajú. V Popradskom okrese ich v minulom týždni zaznamenali 1 826, kým v týždni predtým to bolo 2 302. Ide teda o pokles o 17 percent. Len 16 percent z toho tvorili deti do osemnásť rokov veku, pričom zatvorených je šesť tried škôl.

Informovala o tom vedúca epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Mária Pompová. Aj počet hospitalizovaných v popradskej nemocnici klesol na 23, pričom jeden z pacientov potrebuje pomoc umelej pľúcnej ventilácie.

V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch ležalo v úvode tohto týždňa 18 pacientov. Epidemický výskyt koronavírusu zaznamenal úrad v spoločnosti Stiebel Eltron, Centre sociálnych služieb v Batizovciach, Charitnom dome v Spišskom Štiavniku a Dome Slovenského Červeného kríža v Poprade.

V okrese Kežmarok klesol počet pozitívnych o 38 percent na 906 prípadov, z toho 162 predstavovali deti.

„K pondelku 28. februára bolo v Nemocnici Kežmarok hospitalizovaných 27 pacientov,“ priblížila Pompová.

Zatvorených je šesť tried a koronavírus sa rozšíril aj v Centre sociálnych služieb Život v Spišských Hanušovciach a Zariadení opatrovateľskej služby v Strážkach v Spišskej Belej.

Covid je aj vo väznici

Pokles o 25 percent zaznamenal Levočský okres. V minulom týždni tam pribudlo 515 nových prípadov pozitívnych, z nich 80 bolo detí.

Aj naďalej eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade epidemický výskyt koronavírusu vo väznici v Levoči. Čo sa týka situácie v levočskej nemocnici, tam mali podľa Pompovej v úvode týždňa hospitalizovaných 11 pacientov na reprofilizovanom covid oddelení.

Za posledný rok eviduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade celkovo 73 756 pozitívnych prípadov nákazy koronavírusom, z toho najviac v Popradskom okrese, kde ich bolo viac ako 39-tisíc. Pandémia si tam vyžiadala 222 ľudských životov, na covid-19 v Kežmarskom okrese zomrelo 131 ľudí a v okrese Levoča mu podľahlo 89 ľudí.

