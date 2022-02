Kráľ na H1, veža na E1. Šéf vodární by chcel do dozornej rady. Nahradí ho jej exčlen?

Hreha sa chystá vyšachovať Gibódu.

Šéf vodární Hreha chce po 19 rokoch skončiť. Nie úplne. Chystá sa veľká rošáda?

Stanislav Hreha na košickom magistráte počas stretnutia akcionárov v auguste 2020, ktorí riešili, ako zabrániť privatizácii vodární. (zdroj: TASR)

KOŠICE. To, o čom sa už dlhšie hovorí v zákulisí, sa má o niekoľko dní stať realitou.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislav Hreha sa chystá odísť z oboch týchto funkcií.

Nemá to však znamenať jeho definitívny koniec pôsobenia vo vodárňach, na čele ktorých stojí 19 rokov.

Ako totiž vyplýva z našich informácií aj z programu mimoriadneho valného zhromaždenia vodární, zvolaného na 1. marca, Hreha kandiduje do dozornej rady.

Kto by ho mohol na jeho súčasných postoch vystriedať a aký vývoj udalostí naznačujú zákulisné informácie, píše Peter Jabrik.

Hrehov protikandidát za Košice Gibóda: Generálny riaditeľ mal odísť už dávno

Marcel Gibóda po valnom zhromaždení vodární v júni 2019, na ktorom ho akcionári opäť neschválili do dozornej rady. (zdroj: Korzár/Judita Čermaková)

KOŠICE. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Stanislav Hreha prejavil záujem opustiť tieto výkonné funkcie a chcel by sa stať členom Dozornej rady VVS.

O tom, či sa mu to podarí, majú rozhodnúť akcionári (768 miest a obcí takmer výlučne z východu) na mimoriadnom valnom zhromaždení 1. marca.

Na otázky Petra Jabrika, ktoré v piatok ráno adresoval vedeniam šiestich najväčších akcionárov, odpovedal len košický viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý).

V článku sa dozviete, čo si myslí o plánoch šéfa vodární a či by privítal, keby bol nástupcom Hrehovým nástupcom doterajší predseda dozornej rady a v súčasnosti už ekonomický riaditeľ vodární Richard Majza.

Prehovoril hokejista, ktorého spoluhráč kradol: Nie si normálny, vravel som mu

Ján Ťavoda a David Růžička. (zdroj: HC Grotto Prešov)

PREŠOV. „Prišiel som k tomu ako slepé kura k zrnu a teraz mi dáva veľmi veľa práce, aby som napravil svoje meno,“ hovorí prešovský hokejista Ján Ťavoda o bizarnej kauze, ktorá sa v posledných dňoch prevalila a zaplnila stránky novín.

Polícia najprv zverejnila fotku dvoch mužov, ako sú spolu v hypermarkete na Košickej ulici v Prešove. Chcela ich stotožniť, čo sa jej zakrátko aj podarilo.

Jeden z nich totiž priamo z regálov v obchode kradol prázdne zálohované plastové prepravky od piva, bral si ich do vozíka, vzápätí ich v priestore predajne vkladal do zálohovacieho stroja a lístky z neho si dal nakoniec pri pokladni preplatiť.

Ťavoda, druhý z dvojice stotožnených mužov, sa v piatok sám ozval redakcii Korzára a pre Michala Franka a Jaroslava Vrábeľa otvorene vysvetlil, čo presne sa v tom obchode stalo.

Doležal: Mosty nám padajú na hlavu. Škultétyho je však problém prešovskej radnice

Minister dopravy Andrej Doležal (vpravo) a generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Obchvaty Sabinova či Košíc, prešovská cesta R4 a mosty. Aj to boli témy, o ktorých v piatok hovoril minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Počas livestreamu s názvom Opýtajte sa ministra sa dotkol viacerých aktuálnych tém z oblasti dopravy.

Ako vyzerá aktuálna situácia s obchvatom Sabinova či Košíc, čo je nové pri výstavbe R4 v Prešove a či rezort uvažuje o finančnej podpore mosta na Škultétyho ulici, zisťoval Michal Frank.

Košická župa nezverejňuje zábery z horských priechodov, kritizuje sťažovateľka

Pohľad na horský priechod Soroška by mal byť tiež prístupný verejnosti. (zdroj: TASR)

KOŠICE. Aktuálne pohľady na situáciu na horských priechodoch, zaznamenané prostredníctvom kamier, prinášajú svojim obyvateľom viaceré župy. Košický samosprávny kraj (KSK) tak však nerobí a preto sa Mária rozhodla župy e-mailom opýtať, v čom je problém.

„Neodpovedali mi ani po 2 mesiacoch. Tak som poslala žiadosť o sprístupnenie informácií,“ tvrdí Mária.

Na žiadosť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám však dostala nečakanú odpoveď, ktorá ju neuspokojila.

Viac sa dočítate v článku Kristiána Saba.

Do Habury a Borova chodievali v zlatých časoch lyžiarske zájazdy. Teraz tam vleky stoja

Vlek v Habure. Záber je z roku 2014. (zdroj: Jana Otriová)

HABURA, BOROV. Výnimočne bohatá tohtoročná nádielka snehu v Medzilaborskom okrese nastolila otázku, čo s lyžiarskymi vlekmi v okolí okresného mesta.

Kým v lyžiarskom stredisku Danová vlek po dlhých rokoch túto zimu opäť spustili, v Borove a Habure ostali vleky nefunkčné.

Lyžiarsky vlek v Habure nefunguje už trinásť rokov.

Bolo by možné ich opäť spojazdniť? Čo všetko by to obnášalo a kto by ich prevádzkoval? Odpovede na otázky hľadala Jana Otriová.

