Ukážkový konflikt záujmov! Verejné obstarávanie vodární ovládlo príbuzenstvo ich šéfa

Vodárne porušili zákon pri zákazke, ktorú získala rodina ich šéfa, potvrdil ÚVO

Košická čistiareň odpadových vôd Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. (zdroj: VVS)

KOŠICE. Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako odvolací orgán zamietla 24. januára odvolanie a potvrdila rozhodnutie úradu, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) porušila zákon o verejnom obstarávaní pri zákazke Zhodnotenie kalov z ČOV (čistiarní odpadových vôd).

Vodárne dva mesiace predtým podpísali rámcovú dohodu na štyri roky v celkovej vysúťaženej hodnote takmer 4,9 milióna eur bez DPH s košickou eseročkou JK Servis, ktorá bola jediným uchádzačom.

Podľa verifikačného dokumentu z Registra partnerov verejného sektora sú konečnými užívateľmi výhod z tejto firmy Ľudovít Hreha a Jozef Farkaš, teda brat a bratranec generálneho riaditeľa i predsedu predstavenstva VVS Stanislava Hrehu.

Lekárka, ktorá obvinila zdravotníkov z vraždy otca, v nemocnici stále pracuje

Očná klinika UNLP, kde pracuje lekárka Lischková. (zdroj: KORZÁR/Judita Čermáková)

KOŠICE. Očná lekárka Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Nikola Lischková v rozhovore pre dezinformačný web obviňovala personál nemocnice z vraždy jej otca, chirurga.

Ten vlani v decembri zomrel v košickej nemocnici na covid.

Malo sa tak stať podľa dezinfowebu infovojna.sk preto, lebo chirurg „nebol zástancom očkovania proti covidu a taktiež zastával názory ohľadne pandémie, ktoré sa nezhodovali s oficiálnym naratívom“.

Po prípade uhoreného muža končia v Starom Meste všetci aktivační pracovníci

Aktivační pracovníci nie sú podľa starostu Petrovčika nevyhnutní, spoľahlivejších ľudí chce hľadať v útulku. (zdroj: Facebook Igor Petrovčik)

KOŠICE. Zametajú chodníky, čistia okolie kontajnerov či natierajú zábradlia. Pracovníci verejnoprospešných prác však nateraz končia v mestskej časti Staré Mesto.

Môže za to tragický prípad z januára, keď v jednej z miestností na nádvorí staromestskej radnice na Hviezdoslavovej ulici našli mŕtvolu muža.

Ráno po príchode do práce ho objavil jeho kolega. Pracovník zrejme v objekte prespal, okolnosti, pri ktorých prišiel o život, skúma polícia. Podľa viacerých svedkov bolo telo obhorené zrejme od neďalekého ohrievača.

Je definitívne rozhodnuté. Cestovné lístky v Prešove budú drahšie

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH) a riaditeľ DPMP Martin Jaš. (zdroj: Mesto Prešov)

PREŠOV. Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) schválilo navýšenie cien cestovných lístkov v MHD k 1. 4.2 022. Odôvodňuje to rastom cien energií a pohonných hmôt.

Na základe prijatého uznesenia pripraví dopravný podnik cenový výmer, o ktorom vo štvrtok rokoval riaditeľ DPMP Martin Jaš s primátorkou mesta Prešov Andreu Turčanovou (KDH).



Nožom útočil na manželku, prežila. Najprv dostal 17 rokov, teraz o 10 menej

Obžalovaný na súde v januári 2022. Vypočuje si rozsudok. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE, VRBNICA. Nie každé obvinenie a následne obžaloba z pokusu o vraždu musí na súde skončiť týmto verdiktom. Najmä ak sú dôkazy o úmysle pripraviť niekoho o život nejednoznačné.

Príkladom je prípad, ktorým sa aktuálne zaoberá Okresný súd Košice II a opäť bude aj krajský súd. Obvineným z pokusu o vraždu manželky je 59-ročný Peter S. z obce Vrbnica v okrese Michalovce.

Koncom januára si na okrese vypočul úplne iný a oveľa priaznivejší rozsudok ako ten prvý v novembri 2020. Aj tak je nespokojný.

Župní poslanci tlačia na zokruhovanie celej Domaše pre cyklistov

Cyklisti pri Domaši. (zdroj: Ilustračné - archív)

DOMAŠA, PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) dal preskúmať stav cyklistických ciest v štyroch svojich okresoch, vrátane dvoch okresov pri Domaši.

Vypracovaná bola pasportizácia viac ako päťdesiatich cyklotrás v celkovej dĺžke vyše tisícšesťsto kilometrov v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov. Situácia nie je dobrá, 38 percent z nich nevyhovuje.

Za útokom na počítačové siete úradu košickej župy boli hekeri, potvrdilo vyšetrovanie

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Za znefunkčnením informačných systémov Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) boli hekeri.

Potvrdilo to vyšetrovanie Národného bezpečnostného úradu a vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT).

Obvinený notár Kavečanský zmenil obhajcu, má už tretieho

August 2021. Sudca Ján Poprocký poslal notára do väzby. Je v nej doteraz. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Kauza zo sprenevery obvineného notára Vojtecha Kavečanského sa výrazne pohla dopredu. Okresná prokuratúra Košice I ukončila vyšetrovanie jeho doteraz 11 žalovaných skutkov a spis odstúpila Okresnému súdu Košice I. Bude žiadať 10-ročné väzenie.

Polícia však naďalej vyšetruje notárove finančné operácie. Aktívny je aj samotný Kavečanský, ktorý minulý mesiac vypovedal svojmu advokátovi plnú moc. Aktuálne je v jeho veci činný už tretí.

Zarába 3 600, kradne za 40, krúti hlavou majiteľ klubu. Za jedného z hokejistov už má náhradu

Majiteľ HC Prešov Róbert Ľupták. (zdroj: )

PREŠOV. „Klukovina“. Takto charakterizoval kradnutie v hypermarkete na Košickej ulici v Prešove David Růžička, jeden z dvojice obrancov HC Grotto Prešove, ktorá musela klub opustiť. Druhým je Ján Ťavoda.

Hokejisti, resp. jeden z nich (Růžička), zobral do vozíka prázdne plastové prepravky, odniesol ich do stroja na zálohovanie fliaš a potom si to nechal pri pokladni preplatiť.

Syn ho v byte bil tri dni. Podarilo sa mu ujsť k susedom a privolať pomoc

(zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Policajti s hasičmi zasahovali vo štvrtok, okolo 16. hodiny, v byte na Košťovej ulici v košickej mestskej časti Juh.

Podľa informácií Korzára mal syn tri dni fyzicky napádať a biť svojho 63-ročného otca. Týranému mužovi sa nakoniec podarilo ujsť k susedom a privolal políciu.

Vyšetrovanie dopravnej nehody na Popradskej ulici. (zdroj: Kora)

Čelná zrážka v Košiciach. Škodovka nedala prednosť donáške, dvaja ľudia sa zranili. Nehoda sa stala na Popradskej ulici.

Celý svoj život zasvätil leteckým modelom. Zomrel Ladislav Virág. Košičania ho poznali aj ako zanieteného aktivistu.

Počet nových prípadov opäť prekročil hranicu 20-tisíc. Na východe ich je 4 711. V nemocniciach je vyše dvetisíc pacientov.

Košičan nútil muža, aby vykradol zlatníctvo. Ten ich plán nahlásil polícii. Obvinený skončil v cele.

Prešovskej nemocnici chýba 164 zamestnancov, čo je viac ako pacientov s covidom. V tretej vlne evidujú 403 úmrtí.

Ľadovú stenu v Zádielskej tiesňave si vyrábajú horolezci. Boja sa rastu cien za elektrinu. Ľadopád chcú o rok rozšíriť.

(zdroj: pixabay.com)

Pečieme s Korzárom: Keksy pre psy. Odmeňte chlpáčov niečím dobrým.

