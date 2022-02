Odborári kritizujú nízke mzdy autobusárov, s firmou sa nedohodli

Požiadali o určenie sprostredkovateľa.

KOŠICE. Základné organizácie OZ KOVO eurobus Košice, OZ KOVO DZ Rožňava a OZ KOVO DZ Spišská Nová Ves sa ani v treťom kole rokovaní nedohodli so zamestnávateľom eurobus Košice.

Nevylučujú ani štrajk

Z dôvodu nemožnosti nájsť kompromis odborové organizácie Košice a Rožňava požiadali ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o určenie sprostredkovateľa.

Informoval o tom člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica.

„Pokiaľ nedôjde k dohode ani za jeho účasti, nasleduje v zmysle zákona inštitút rozhodcu alebo štrajk. Mzdy zamestnancov eurobus, a. s., Košice sú nízke a neodzrkadľujú náročnosť a zodpovednosť vykonávanej práce,“ uviedol Balica.

V čom spočívajú ich výhrady

Výhrady základných organizácií OZ KOVO Košice a Rožňava smerovali predovšetkým k rastu miezd a organizácii pracovnej pohotovosti vodičov v prípade času čakania medzi spojmi.

Odborové organizácie odmietajú zavedenú prax, aby minimálny mzdový nárok bol kumulovaný v základnej zložke mzdy spolu s odmenou za čas čakania medzi spojmi.

Prakticky to znamená, že náhrada mzdy za čas čakania medzi spojmi, ktorá je nárokovateľná zo zákona, sa presúva do turnusovej odmeny, ktorá zamestnávateľovi zároveň slúži na vyrovnávanie mzdy do minimálneho mzdového nároku.

Odborári požadujú mzdu za vykonanú prácu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku stanovenej Zákonníkom práce podľa príslušného tarifného stupňa a náhradu mzdy za čas čakania medzi spojmi tak, ako určuje zákon.