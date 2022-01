Divadelné predstavenie a operný recitál. Tipy na piatok 28. januára

Kultúrne podujatia na východe.

Premiéra opery

KOŠICE. V piatok 28. januára ŠDKE pripravuje Operný recitál sólistov Opery ŠDKE. Informoval o tom Svjatoslav Dohovič zo ŠDKE. Operný recitál bude večerom so známymi opernými i operetnými melódiami a piesňami v podaní sólistov opery Mariána Lukáča, Myroslavy Havryliuk, Mareka Gurbaľa, Jaroslava Dvorského, Janette Zsigovej, Tatiany Paľovčíkovej – Paládiovej, Titusza Tóbisza, Maksyma Kutsenka, Viery Kállayovej, ktorých bude na klavíri sprevádzať šéfdirigent Peter Valentovič.

„Teším sa na tento výnimočný večer s našimi domácimi sólistami, ktorých doplní mladá slovenská hosťujúca sopranistka Eva Bodorová, známa pre košické publikum z najnovších inscenácií Opery ŠDKE Roberto Devereux a Vojvodkyňa z Chicaga. V prvej časti programu zaznejú árie svetovej opernej literatúry od Mozarta, Verdiho, Pucciniho alebo Čajkovského. V druhej časti naši umelci pripravili operetné melódie Emmericha Kálmána a Gejzu Dusíka,“ približuje program recitálu riaditeľ opery Roland Khern Tóth.

Divadelné predstavenie

KEŽMAROK. Počas posledných januárových dní bude veľká sála Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku patriť divadelným predstaveniam pre dospelých aj detských divákov. Hovorkyňa mesta Barbora Sosková informovala, že v piatok 28. januára o 19.00 hod. sa divákom predstaví Bardejovské divadlo s komédiou "Ci hutorim, ty vole!"

"Hra Jozefa Jenča je aktuálna svojou témou – cestovaním ľudí za prácou mimo svojho domova. Úroveň nezamestnanosti vo východoslovenskom regióne je vysoká, a preto ľudia často za prácou neodchádzajú dočasne, ale aj natrvalo. Hra zobrazuje humorným spôsobom ich život v zahraničí, kde si (ne)vytvárajú domov, (ne)prispôsobujú sa, (ne)strácajú svoju identitu ´východňara´," priblížila Sosková.

Veľmi blízky divadlu je podľa nej jazyk hry, v ktorej sa hovorí východoslovenským dialektom. To, že autor umiestnil postavy do nie tak vzdialeného zahraničia – do Prahy, otvára aj ďalšiu tému.

"Existencia Československa naše krajiny stále spája a zároveň rozdeľuje," dodáva hovorkyňa.

