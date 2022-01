Na historický skvost v Levoči peniaze nejdú. Štát radšej opraví iné budovy na východe

Primátor: Rezort to s nami nekonzultoval.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vláda koncom minulého roka rozhodla, že pre havarijný stav a nevyhovujúce pracovné podmienky sa opraví 14 budov úradov práce, z toho sedem na východe.

Pôjdu na to peniaze, ktoré boli pôvodne určené na rekonštrukciu historického Župného domu v Levoči.

Z plánu Pellegriniho vlády neostalo nič

Financie vo výške 3 450 000 eur na obnovu historického objektu v Levoči odsúhlasila ešte predchádzajúca vláda Petra Pellegriniho (Hlas-SD) v apríli 2019.

Súčasná vláda sa rozhodla tento balík použiť inak.

Na opravu budov pracovísk úradov práce v Šamoríne, Šaštíne, Trenčíne, Leviciach, Dolnom Kubíne, Turčianskych Tepliciach, Rimavskej Sobote, Bardejove, Giraltovciach, Sabinove, Prešove, Stropkove, Košiciach a v Rožňave poputuje 1 950 000 eur.

Zvyšných 1,5 milióna eur je určených na nákup 120 áut pre potreby centier pre deti a rodiny, keďže ich vozový park je už zastaraný.

Mendel: Nevyužívané časti sú zakonzervované

Všetky objekty, ktoré sa budú opravovať, sú majetkom štátu, rovnako tak Župný dom v Levoči.

Zaujímalo nás, prečo sa upustilo od obnovy tejto historickej budovy na Námestí Majstra Pavla v Levoči a či nie je v havarijnom stave, ktorý by si vyžadoval rekonštrukciu už v dohľadnom čase.

„Využívaná časť objektu bola v posledných rokoch priebežne rekonštruovaná a jej využitie je v súlade s bezpečnostnými podmienkami. Celkovo budova nie je v havarijnom stave, jej nevyužívané časti sú zakonzervované,“ reagoval Jakub Mendel z kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto budova školiaceho centra ústredia práce je zapísaná v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Postavená bola v rokoch 1817 až 1832 a v súčasnosti je využívaná popradským úradom práce ako detašované pracovisko. Sídlia v nej aj iné štátne organizácie.

Vilkovský: Z Mariánskej hory to vyzerá ako zrúcanina

„Je to negatívna správa,“ zareagoval primátor Levoče Miroslav Vilkovský (nezávislý) na informáciu o stopnutí peňazí na obnovu objektu v ich meste.

Samospráva síce nevyužíva žiadnu časť priestorov v tejto budove, ale aktuálna situácia ho mrzí.

„Do roku 1960 to bolo sídlo spišskej župy, preto sa aj volá Župný dom. Potom župa zanikla,“ vrátil sa na úvod do histórie. „V súčasnosti budovu využívajú len štátne inštitúcie ako okresný úrad, Sociálna poisťovňa, štátna polícia a podobne.“

Primátor pripomenul, že na Mariánsku horu a do Levoče ročne prichádza okolo milión návštevníkov.

„Z Mariánskej hory Župný dom vyzerá ako zrúcanina. Všetci politici, ktorí tam prichádzajú, sa pýtajú, čo za zrúcaninu to tam v centre mesta je. Keby sme boli my ako samospráva vlastníkom, určite by sme sa uchádzali o prostriedky z plánu obnovy. Vláda hovorí, že je v ňom 200 miliónov eur na pamiatkové budovy.“

Ministerstvo s mestom svoj postup nekonzultovalo

