Sneženie a poľadovica komplikujú dopravu na východe. Tvoria sa kolóny

Popadané stromy zatiaľ hlásené neboli.

Správu aktualizujeme.

VYŠNÝ KOMÁRNIK, POPRAD. Z dôvodu hustého sneženia a poľadovice sa na ceste prvej triedy medzi Krajnou Poľanou a hraničným priechodom Vyšný Komárnik tvoria kolóny.

Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, operačné stredisko už zabezpečovalo nápravu nepriaznivej situácie.

"Odporúčame všetkým vodičom zvýšiť opatrnosť na cestách, ako aj zvýšiť ohľaduplnosť k ostatným účastníkom cestnej premávky," povedala Ligdayová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prechod studeného frontu bude sprevádzať silný vietor, Tatrami sa môže prehnať orkán Čítajte

​Riaditeľ cestárov odporúča za volant nesadať

Silný vietor a husté sneženie komplikujú dopravu aj pod Tatrami.

Cestári sú v teréne nepretržite od ranných hodín.

Ako pre potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský, najväčšie problémy im robí lokalita medzi obcami Štrba a Šuňava, kde cestu permanentne zafúkava.

V úseku tiež silno sneží s dohľadnosťou do sto metrov.

„Z dôvodu, že tam nie je les, vietor dosahuje rýchlosť do 100 kilometrov za hodinu. Cesta, ktorú upravíme, je za dva minúty pri takom počasí opäť zafúkaná,“ uviedol.

Trpezliví musia byť podľa Polomského aj vodiči.

„Fúka veľmi silný vietor, je vyhlásený červený, tretí stupeň ohrozenia a v takom prípade je veľmi ťažké bojovať so živelnou pohromou. Cestujúca verejnosť si musí uvedomiť, že orkán sa poraziť nedá,“ uviedol s tým, že všetkým radšej odporúča v tejto chvíli ostať doma a nesadať za volant.

"Fúkať by malo až do 18. hodiny, verím, že potom sa to upokojí," dodal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Horami sa môže prehnať orkán, záchranári pohyb v nich neodporúčajú Čítajte

Na cestách vznikajú nehody

Vodiči okrem toho hlásili problémy na Spišskej Magure, na Plavnickom kopci či vo Vysokých Tatrách.

Pribúdajú aj dopravné nehody.

Dispečerka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdila, že aktuálne hasiči zasahujú pri nehode dvoch kamiónov pri Nižnom Komárniku, medzi Bušovcami a Jurským v okrese Kežmarok, v okrese Bardejov je nehoda pri Gerlachove smerom na Tarnov.

Popadané stromy ešte hlásené neboli

Podľa operačnej dôstojníčky Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove zatiaľ hasiči pod Tatrami nemali hlásené vplyvom silného vetra popadané stromy, ktoré by museli odstraňovať.

Ako ďalej povedala, momentálne však evidujú zvýšený počet dopravných nehôd.

„Cesty sú v horšom stave, bola volaná Správa a údržba ciest,“ dodala.