Túžba po diaľnici je obrovská. Či sa nám zíde, si dáva zistiť župa, i diaľničiari

Poslanec hovorí o možnej zmarenej investícii.

Byrokratický nezmysel, šikana. Prešovčania aj Košičania kritizujú obnovovanie parkovacej karty

Rezidentské parkovanie v Prešove. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV, KOŠICE. V januári 2021 mesto Prešov spustilo nový systém regulácie parkovania.

Spoplatnené parkovanie sa okrem najužšieho centra mesta rozšírilo najprv o časť Táborisko, neskôr počas roka aj k ďalším bytovým domom v širšom centre.

Prešovčania bývajúci v týchto zónach si musia vybaviť rezidentské karty a zaplatiť 20-eurový poplatok, aby tam mohli parkovať.

Spôsob predlžovania platnosti parkovacích kariet považujú za byrokratický nezmysel, inde to ide podľa nich aj jednoduchšie. Nie však v Košiciach, kde sú na tom podobne.

Pri predĺžení parkovacej karty na rok 2022 musia rezidenti absolvovať celý postup odznova, pretože karta je platná 12 mesiacov. Michal Ivan sa pozrel na komplikovaný postup v Prešove a porovnal ho s Košicami, kde to nie je o nič jednoduchšie.

Trnka trvá na krajskej štúdii za 500-tisíc, hoci ju robia už aj diaľničiari

Keď budeme mať v rukách štúdiu k diaľnici, vláda sa už nebude mať na čo vyhovárať, tvrdí Trnka v sponzorovanom príspevku na sociálnej sieti, pri ktorom zverejnil fotomontáž s diaľnicou v pozadí. (zdroj: FB Rasťo Trnka)

KOŠICE. Najprv nebola žiadna nová štúdia realizovateľnosti na prípadné predĺženie diaľnice D1 až k hranici s Ukrajinou. A zrazu sa chystá vypracovanie dvoch.

Najskôr vlani v decembri vyčlenili poslanci Košického samosprávneho kraja v rozpočte na tento rok 500-tisíc eur na vlastnú štúdiu.

Dôvodom bolo okrem iného aj to, že Národná diaľničná spoločnosť dovtedy nezačala takúto štúdiu vo svojej réžii obstarávať ani po rokoch príprav.

Lenže diaľničiari pred niekoľkými dňami vyhlásili verejnú súťaž na vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti na dopravnej osi od križovatky ciest I/19 a II/576 pri obci Bidovce (východne od Košíc) až po štátnu hranicu s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. Ide zhruba o 74-kilometrový úsek.

Zaujímavej situácii sa venoval Peter Jabrik.

Ekologický problém Košíc: Sú veľkomesto bez rieky v centre. Veľká škoda, vraví lekár

Centrom mesta Košice kedysi tiekla rieka. Dnes ju len symbolicky nahrádza umelo vytvorený potôčik. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Svetové trendy hovoria jasnou rečou. Mestá potrebujú zeleň a vodu, mali by byť čo najmenej zahlcované betónom a asfaltom, inak hrozí ich prehriatie. Menej áut, viac bicyklov, atraktívna verejná doprava, dobre nastavený odpadový systém. Aj to sú aspekty, ktoré by mali byť stále častejšie zohľadňované v mestskom živote.

A na začiatku toho všetkého je zodpovedný človek, ktorý uberie zo svojho pohodlia, je ochotný separovať odpad, nesadnúť si do auta, ale radšej na sedadlo bicykla.

Mesto Košice má viacero zelených plôch, ale tých nikdy nie je dosť. Ako pomôcť tomu, aby metropolu východu trápilo čo najmenej ekologických problémov? A kde má v oblasti ekológie rezervy? Odpovede na to hľadali spoločensky významní ľudia. Pravidelnú anketu Košický barometer, pripravila Katarína Gécziová.

Koniec pádom na cintoríne. Rozpadávajúce sa schodisko nahradilo protišmykové

Roky neriešený problém je minulosťou. Schody sú nové, majú protišmykovú úpravu. (zdroj: Správa mestskej zelene v Košiciach)

KOŠICE. Bolo to rizikové miesto tak pre starých ako aj mladých návštevníkov verejného cintorína v Košiciach. Najmä v zime tam často padali.

Hlavné schodisko, ktoré viedlo k centrálnemu krížu a k vstupu do cintorína, bolo roky rozpadnuté, jeho povrch bol šmykľavý, chýbalo zábradlie.

Roky neriešený problém je už minulosťou. Vlani začiatkom novembra sa začalo s rekonštrukciou schodiska. Stavebné práce trvali osem týždňov, skončili sa v závere decembra. Viac o obnove cintorína píše Katarína Gécziová.

Hasiči rozbili dvere, na streche však našli len osvetlený dym z vetračiek

V tejto budove malo podľa oznamovateľa horieť. (zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Päť hasičských áut vrátane rebríka, troch cisterien a sanitky vyrazilo z Požiarnickej ulice hasiť nahlásený požiar na Ďumbiersku ulicu v Košiciach.

Udalosť im nahlásil oznamovateľ, ktorý zo zeme zbadal ohnivú žiaru v mieste okolo ôsmeho poschodia a strechy.

Hasičom tvrdil, že budovu, ktorá je sídlom Slovenského vodohospodárskeho podniku v Košiciach, dobre pozná a vie, kde sa čo nachádza.

Zároveň ich upozorňoval, že v mieste, kde horí, sa nachádzajú chemické laboratóriá a majú tam byť aj rôzne nebezpečné látky.

Napokon šlo o planý poplach, viac zisťoval Kristián Sabo.

Začali so školou a už išli do karantény. Počet nakazených v okrese prudko vystrelil

V niektorých triedach sa krátko po príchode žiakov do škôl v Stropkove objavili pozitívne deti. (zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V niektorých okresoch na východnom Slovensku už možno pozorovať nástup štvrtej vlny pandémie.

Jedným z prípadov je Stropkov a okolie, kde hygienici zachytili od začiatku roka výrazný nárast ochorení.

V prvom týždni zaznamenali až o 70 percent viac prípadov koronavírusu v porovnaní s predošlým.

„V tomto kalendárnom týždni máme zatiaľ za tri dni potvrdených 118 ochorení, čo predstavuje 95 percent z celkového počtu potvrdených prípadov za celý minulý týždeň,“ uviedla regionálna hygienička za Svidník Helena Hrebeňaková.

Ako štartuje štvrtá vlna na východe, sledovala Lenka Haniková.

Európsky unikát Sivú bradu plnili pneumatiky a odpadky. Majiteľ ho predal štátu

Sivá brada má nového vlastníka. Od súkromníka prešla do štátnych rúk. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Pri ceste medzi Levočou a Prešovom sa nachádza travertínová kopa Sivá brada. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že je stále kopou živou s vyvierajúcimi minerálnymi prameňmi.

Jedna z najvýznamnejších botanických lokalít a priľahké pozemky patrili donedávna súkromníkovi.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky tento privátny pozemok odkúpila.

„Ide o jednu z ikonických lokalít v pôsobnosti našej správy. Travertínová kopa Sivá brada je európskym unikátom s výskytom vzácnych teplomilných a predovšetkým slanomilných spoločenstiev na výveroch minerálnych vôd. Územie sa nachádza v 4. stupni ochrany a potrebuje pravidelnú starostlivosť,“ povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Téme sa venuje Katarína Gécziová.

Ďalšie správy

Vodič na mieste zomrel. (zdroj: HaZZ)

Auto zišlo z cesty a narazilo do stromu. Vodič na mieste zomrel. Nehoda sa stala v okrese Vranov nad Topľou

Počet obetí covidu rastie, nových prípadov pribudlo menej ako v predošlý deň

Policajti odhalili vodičov s ťažkou nohou na plyne. Jednému namerali mimo obce 163, druhému 151 km/h

Mesto Prešov bude vymáhať od projektanta cykloželezničky vyše pol milióna. Krajský súd potvrdil rozsudok

Šport

Na snímke s loptou Tomáš Smetanka (Slovensko), vpravo Magnus Gullerud (Nórsko) v zápase F-skupiny majstrovstiev Európy hádzanárov. (zdroj: TASR)

Mladého Slováka chválil i tréner: Keď opadne adrenalín, večer si aj poplačem

Plné tribúny v Budapešti strašia aj Slovákov. Maďarsko v zahraničí kritizujú

Banská Bystrica prvýkrát pred divákmi prehrala, Slovan deklasoval Liptákov

Recept na dnes

