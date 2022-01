Obetí koronavírusu je vyše 17-tisíc. Prešovský kraj vedie v nových prípadoch

Obsadených je vyše dvetisíc lôžok.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. PCR testy v pondelok odhalili 2 595 pozitívnych ľudí, vykonaných ich bolo 13 746. Pozitivita tak predstavuje 18,88 percenta.

Urobilo sa aj 39 681 antigénových testov, ktoré odhalili 576 pozitívnych osôb. Pozitivita týchto testov bola 1,45 percenta.

Najviac pozitívne testovaných PCR testami bolo v Prešovskom kraji (469). Nasledujú kraje Žilinský (436) a Bratislavský (413). V Košickom kraji pribudlo 290 nových prípadov.

Na východe sú v prvej trojke okresy Košice (109), Prešov (107) a Bardejov (82).

Nasledujú okresy Vranov nad Topľou (59), Stará Ľubovňa (51), Michalovce (42), Trebišov (40), Stropkov (36), Košice-okolie (30), Rožňava (30), Svidník (30), Humenné (29), Snina (27), Poprad (19), Sobrance (18), Spišská Nová Ves (18), Kežmarok (11), Levoča (11), Sabinov (5), Gelnica (3) a Medzilaborce (2).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Očkovaní a neočkovaní pacienti

Covidu podľahlo 50 ľudí, čím ich celkový počet dosiahol 17 039.

Počet hospitalizácií s ochorením covid-19 sa znížil o dvoch pacientov, aktuálne je obsadených 2 053 lôžok. Pacientov na JIS je 416, na pľúcnej ventilácii je ich 202.

„Viac ako 82 percent z pacientov nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky," informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Pokračuje aj vakcinácia. Tretiu dávku vakcíny dostalo v pondelok 25 298 osôb, druhú dávku očkovacej látky 4873 ľudí a prvú dávku vakcíny 2141 osôb. Počet zaočkovaných osôb prvou dávkou je 2 761 680.

Nový covid automat

Pripravený je tiež návrh nového covid automatu. V stredu by o ňom mala rokovať vláda, ak by ho schválila, platiť by zrejme začal od pondelka 17. januára.

Podľa pracovného návrhu by reštaurácie, fitnescentrá či nákupné centrá mali byť otvorené aj v čiernych okresoch. Vstup do nich by mali mať zaočkovaní a ľudia, ktorí prekonali covid.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Návrh nového covid automatu zvýhodňuje očkovaných, aj v čiernych okresoch Čítajte

V najhoršej čiernej farbe by sa ocitlo až 34 okresov. Oproti minuloročnému covid automatu by však bol život v nich slobodnejší. Platilo by to najmä pre očkovaných a tých, ktorí prekonali infekciu koronavírusu.



Proti zavedeniu tohto návrhu sa postavili experti z iniciatívy Veda pomáha aj konzílium odborníkov, ktorí ho pripomienkovali. Hlavným dôvodom ich nesúhlasu je nepredvídateľnosť variantu omikron.



Na sociálnych sieťach

Ministerstvo zdravotníctva v pondelok upozornilo na dezinterpretáciu staršieho rozhodnutia Ústavného súdu z decembra minulého roka, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

Ústavný súd vo svojom rozhodnutí označil za protiústavné iba špecifické časti zákona o ochrane verejného zdravia. Niektoré z chýb, ktoré vytkol Ústavný súd, boli už napravené novelou zákona.

Rúška, karantény, covid pasy aj režim OTP/OP zostávajú v platnosti, Ústavný súd tieto veci svojím rozhodnutím nijakým spôsobom „nezrušil".