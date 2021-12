Slováci v Poľsku lyžujú bez obmedzení, aj naše zjazdovky však hlásia veľa ľudí

Niektorí to stále skúšajú len s testom.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Sabinovčan Ondrej začiatkom decembra lyžoval v poľskom stredisku v Tyliczi blízko našich hraníc.

„Parkovanie je tam zdarma, lístok relatívne lacný a funguje tam aj večerné lyžovanie,“ opisuje.

Nevýhodou je, že v poľských strediskách je veľa ľudí aj počas pandémie.

„Poliakov je desaťkrát toľko ako nás a lyžiarske strediská majú viac-menej len v pohraničí, kde sú hory.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pandémia akoby v poľských lyžiarskych strediskách neexistovala.

„Nekontroluje sa tam vôbec nič. Nikto tam nemá rúško, nie je tam žiaden OP režim ani v radoch, ani na lanovke,“ opisuje Ondrej, ktorý chodil s partiou do Poľska aj v lete bicyklovať sa „Už vtedy nikto nič neriešil,“ dodáva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Davy bez rúšok. Naše Tatry sú prázdne, Slováci chodia do poľských Čítajte

Sabinovčan je dvakrát zaočkovaný, nerobí mu preto problém ani lyžovanie na Slovensku, kde ľuďom v súčasnosti lístky na vlek nepredajú, pokiaľ sa nepreukážu potvrdením o prekonaní covidu alebo o zaočkovaní.

Cena a komplet otvorené

Aj Košičania si užívajú pomerne blízke poľské lyžiarske svahy. Jeden z nich hovorí, že do spomínaného Tyliczu sa oplatí ísť aj "na otočku" na večerné lyžovanie.

Cesta autom z Košíc podľa neho trvá asi 80 minút. "Nikto nič nekontroluje, ale aj keby to tak nebolo, neprekáža nám to, s manželkou sme očkovaní. Otvorené sú tam reštaurácie, bufety, všetko. Je to veľké plus. V Poľsku to vyzerá tak, že si z opatrení veľa nerobia."

Lákadlom pre východniarov je nepochybne i cena. "Večerné lyžovanie štvorčlennej rodiny, teda s dvomi školákmi, nás vyšlo pod 45 eur, čo je priaznivá cena a je to rentabilné stále aj s tou cestou," dodáva 43-ročný Košičan.

Žiadne výčitky či problémy

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť