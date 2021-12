Najvyššia úmrtnosť za november bola na východe, nespôsobil ju len covid

Najohrozenejší sú seniori nad 65 rokov.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V novembri zomrelo na Slovensku 7 167 osôb. Je to takmer o 2 500 viac, ako bol novembrový priemer v predošlých rokoch. Celková nadúmrtnosť tak v predchádzajúcom mesiaci na Slovensku dosiahla 53 percent.

Zvyšovalo ju aj ochorenie covid-19, ktoré bolo druhou najčastejšou príčinou úmrtí v SR. Najvýraznejšia nadúmrtnosť bola v skupine mladších seniorov, teda od 65 do 74 rokov.

Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo v porovnaní s predošlými rokmi o 95 percent viac ľudí. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"Celková nadúmrtnosť v novembri 2021 prekonala hranicu 50 percent, je to štvrté najvyššie číslo tento rok a piate najvyššie číslo od začiatku pandémie. Na uvedený rast počtu úmrtí mala rozhodujúci vplyv infekcia covid-19. Celkovo na jej následky zomrelo v novembri 1 443 ľudí, čo bolo trojnásobne viac ako v októbri a zároveň o vyše 15 percent vyšší počet ako vlani v novembri,“ povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Smrť nešetrila ani ľudí v produktívnom veku

Takmer 5 600 zomretých tvorili v novembri seniori. Oproti priemeru ich zomrelo o 56 percent viac.

"Zhoršená epidemická situácia sa prejavuje od začiatku pandémie najvýraznejšie práve vo vekovej kategórii ľudí od 65 do 74 rokov. Počas veľmi zlých prvých mesiacov tohto roka počty zomretých mladších seniorov prevyšovali priemer zhruba dvojnásobne, teraz v novembri to bolo o 72 percent,“ uviedla Podmanická s tým, že medzimesačne sa strojnásobila nadúmrtnosť aj u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov).

Najhoršia situácia na východe

Prehĺbili sa rozdiely aj medzi regiónmi. V ôsmich krajoch SR sa nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom pohyboval od 22 do 95 percent.

"Medzimesačne sa situácia zhoršila zo všetkých krajov najviac na východe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Rekordérom bol Košický kraj, kde nadúmrtnosť poskočila z októbrových 24 percent na novembrových 78 percent," spresnili štatistici.

Najhoršia situácia bola v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 95 percent viac ľudí ako predošlé roky. Nasledoval Košický kraj (nadúmrtnosť 78 percent) a Banskobystrický kraj (nadúmrtnosť 68 percent).

"Naopak, len malé zhoršenie situácie v porovnaní s októbrom sa prejavilo v Nitrianskom a v Trnavskom kraji, ale aj v týchto regiónoch zomrelo o štvrtinu viac ľudí ako v predošlých rokoch," podotkli zo Štatistického úradu SR.

