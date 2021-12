Štát prepláca covid výdavky, Košiciam škrtol viac ako polovicu, Prešovu nič

Neuhradí kúpu teplomerov ani žiaričov.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ministerstvo vnútra navrhlo uhradiť výdavky miest a obcí v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu. Ide o takmer 2,5 milióna eur.

Ministerstvo predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania.

Schváliť ho musí vláda na svojom rokovaní.

Čo sú oprávnené výdavky

Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou trvala na Slovensku od vlaňajšieho 12. marca do 31. mája tohto roka.

O refundáciu nákladov s ňou spojených požiadalo osem mestských častí Bratislavy, 21 mestských častí Košíc, 62 miest a 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov.

Dokopy žiadali preplatiť 3 794 907 eur.

Mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 31. júla.

„V prípade, že to do tohto termínu nestihli, predpokladalo sa, že budú zaradené do ďalšej priebežnej úhrady výdavkov na záchranné práce počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie,“ uvádza sa v materiáli ministerstva.

Samosprávy mohli žiadať o preplatenie osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných a hygienických potrieb či materiálu na šitie rúšok pre vybrané skupiny obyvateľstva, ako napríklad členov krízových štábov, dobrovoľníkov, hasičov, ľudí bez domova, policajtov, seniorov, zamestnancov úradu či zdravotníkov.

Priechodná bola aj dezinfekcia vnútorných a vonkajších priestorov, odvoz a likvidácia kontaminovaného odpadu, tiež napríklad pranie a žehlenie pre karanténne zariadenia.

Teplomery či žiariče nepreplatia

Opodstatnenosť, oprávnenosť, správnosť a primeranosť predložených žiadostí samospráv posudzovali na zasadnutiach verifikačných komisií.

Okresné úrady do novembra posielali verifikovaný materiál ministerstvu, kde potom prebiehala kontrola predložených žiadostí.

Časť položiek však napokon uznaná nebola.

