Darovanej krvi je znova málo. V prvej vlne mali ľudia strach, teraz sú chorí

Krv prenáša i protilátky proti covidu.

Národná transfúzna spoločnosť (NTS) musela pred niekoľkými dňami vydať výzvu pre darcov krvi, pretože jej je opäť nedostatok.

Zopakovala sa podobná situácia ako na začiatku pandémie, no zatiaľ čo vtedy sa ľudia darcovstva skôr báli a nevedeli, ako na nový vírus zareagovať, teraz je situácia trochu odlišná, vysvetľuje projektová manažérka NTS MARTINA FRIGOVÁ.

V rozhovore opísala, po akom čase môžu darovať krv ľudia po prekonaní covidu či ako sa prenášajú protilátky vytvorené z prekonania vírusu darovanou krvou.

Na nedostatok darcov krvi ste upozorňovali už na začiatku pandémie, keď bol na Slovensku problém s krvou. Ako poklesol počet darcov počas tretej vlny pandémie, je to teraz horšie?

- Počas tretej vlny sme zaznamenali znova pokles darcov krvi. Mnohí naši darcovia sú chorí či už na covid-19, alebo iné ochorenia, pokles je teda spôsobený najmä ich chorobnosťou. Často sa deje aj to, že prišli do kontaktu s niekým pozitívnym, a preto nemohli prísť. Kvôli zlej pandemickej situácii sme navyše museli zrušiť aj mobilné odbery a aj títo darcovia nám teraz chýbajú.

Ten pokles je zhruba o jednu tretinu. Situácia s prvou vlnou pandémie je však neporovnateľná, pretože vtedy sme zaznamenali počas jedného týždňa pokles až o 74 percent darcov. V číslach to možno bude jasnejšie. Pokiaľ za normálnych okolností prišlo na naše pracoviská 4-tisíc darcov za jeden týždeň, tak v období poklesu to bolo v rámci celého Slovenska len 800 darcov. Na začiatku pandémie to bolo spôsobené najmä strachom a obavami. Vtedy sa veľmi utíšila mobilita, ľudia boli vystrašení, všetci sa báli. Nevedeli sme, ako reagovať. Druhá a tretia vlna sú odlišné, pretože na našich pracoviskách sú nastavené veľmi prísne bezpečnostné a hygienické podmienky a ľudia pochopili, že sa darovania krvi nemusia báť.

Ako ľudia zareagovali na mobilizáciu?

