Jeden nafúkal vyše 4 promile, druhý po nehode ušiel, ďalší zaparkoval v lese

Niektorí vodiči na východe nemajú rozum.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Ani počas uplynulého víkendu sa vodiči na východe Slovenska nevyznamenali a potvrdili oprávnenosť policajných kontrol zameraných na alkohol za volantom. Polícia informovala o viacerých prípadoch.

Zaparkoval v lese

Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 61-ročnému vodičovi z Košíc.

Ten v piatok krátko pred obedom viedol motorové vozidlo značky Renault od obce Hýľov (okres Košice-okolie) smerom na obec Zlatá Idka, pričom pri prejazde ľavotočivej zákruty pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa vedeniu vozidla zišiel vpravo v smere svojej jazdy, kde narazil do lesného porastu.

Bezprostredne po dopravnej nehode bol podrobený dychovej skúške na alkohol s výsledkom 1,31 mg/l, čo je v prepočte 2,73 promile.

Rekordér nafúkal vyše 4 promile

V sobotu zas policajti prichytili 42-ročného vodiča z obce Šarišské Michaľany (okres Sabinov) ešte viac opitého, nafúkal vyše štyri promile alkoholu.

V nočných hodinách šoféroval volkswagen v Sabinove na obec Šarišské Michaľany, keď ho zastavila policajná hliadka a podrobila kontrole.

„Nezodpovedný vodič bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Naháňačku vyhrali policajti

Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili 52-ročného vodiča, ktorý aj napriek zákazu opäť šoféroval opitý.

Vodič Renaultu Clio v sobotu popoludní v obci Jaklovce (okres Gelnica) prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla Škoda Octavia Scout. Po náraze zišiel renault z cesty, potom sa vrátil naspäť na cestu, až potom zastavil.

Keď však šofér poškodeného vozidla zavolal policajtov, vodič renaultu z miesta aj s autom ušiel. Poškodený si však, našťastie, zapamätal výzor vodiča aj evidenčné číslo auta, a tak policajti okamžite vedeli, že v tomto prípade ide o „známu firmu“.

Približne po dvoch hodinách od dopravnej nehody spozorovali gelnickí policajti v obci Žakarovce Renault Clio, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Policajti 52-ročného Slavomíra podrobili dychovej skúške a jej výsledok bol 1,31 mg/l alkoholu v dychu, čo je po prepočte 2,73 promile.

Navyše tento vodič mal do mája 2026 uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Policajti ho eskortovali do cely policajného zaistenia. Keďže ide o nepoučiteľného vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu opakovane a navyše opakovane aj v čase, keď mal uložený zákaz šoférovať, spišskonovoveskí dopravní policajti spracovali podnet na jeho vzatie do väzby.

Jazdil šírom-šárom, skončil v cele

Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky je už obvinený aj 38-ročný šofér, ktorý na seba v sobotu nadránom krátko pred 4.00 upozornil svojou jazdou z jedného jazdného pruhu do druhého po michalovských cestách.

Policajti vodiča zastavili a vyzvali, aby sa podrobil dychovej skúške. Tá potvrdila 1,01 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,10 promile. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Policajti v Košickom kraji za celý uplynulý týždeň odhalili spolu 27 vodičov s alkoholom v dychu, pričom desať z nich malo viac ako jedno promile. Alkohol asistoval pri štyroch dopravných nehodách, informovala v pondelok polícia.