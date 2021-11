Zaľúbila sa do neho cez internet, posielala mu peniaze na letenku. Bol to podvod

Falošným online vzťahom naleteli aj východniarky.

Pandémia viac upriamila pozornosť na fenomén takzvaných online romantických podvodov. Muži, zväčša z krajín tretieho sveta, si vyhľadajú na internete slobodné ženy v strednom veku. Udržujú s nimi intenzívny romantický vzťah a po niekoľkých týždňoch komunikácie z nich vylákajú peniaze, napríklad na letenku, pod zámienkou stretnutia. Tieto ženy sa postupne zadlžujú a keď si pomaly uvedomia, že k stretnutiu nikdy nedôjde, dochádza k nepríjemnému vytriezveniu. V horšom prípade ich muži vydierajú cez intímne fotografie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Banky sa s tým stretávajú čoraz častejšie, zneužitiu peňazí však nevedia vždy zabrániť, keďže peniaze obetí veľmi často smerujú na účty v tretích krajinách. RTVS sa rozprávala so 47-ročnou vdovou so Slovenska. „Cítila som sa pri ňom byť výnimočná. Poslala som mu aj svoje fotky a to bola chyba, ktorú si nikdy neodpustím. Zistila som, že je to podvod, ktorý ma stál 8-tisíc eur,“ opísala.

ZUZANA JURÁNEKOVÁ z občianskeho združenia IPČko, ktoré pomáha rôznym obetiam online podvodov vysvetľuje, že ženy v prvej fáze vinia seba, nie páchateľa, pretože s ním majú stále veľmi intenzívny vzťah. „Sú aj nahnevané, že ich oklamali, ale na druhej strane v nich stále rezonuje, že to bol vzťah a naozaj ho ľúbia, aj v tomto hneve. Pre ne to bola naozajstná láska, len pre neho nie,“ opisuje Juráneková s ktorou sme sa o fenoméne online romantických podvodov rozprávali podrobnejšie.

Od vypuknutia pandémie sú naše online aktivity oveľa intenzívnejšie. Cez internet nakupujeme, pracujeme a udržiavame rôzne vzťahy, aj tie romantické. Platí, že podvody z lásky stúpli práve počas pandémie, kedy boli ľudia viac izolovaní?

- Tie fenomény boli prítomné aj predtým, ale v dôsledku pandémie sa zvýraznili. Na stúpajúci počet prípadov kybergroomingu u mladých ľudí alebo online romantických podvodov upozorňoval aj Europol. Je pravda, že pred pandémiou sa o tom hovorilo menej a celkovo bola okolo tejto témy stigma.

Vo februári ste v reportáži RTVS hovorili, že každý druhý až tretí deň ste kontaktovaní ženou, ktorá sa stala obeťou online romantického podvodu. Zdá sa teda, že sa to deje pomerne často. Kedy sa vám naposledy niekto s týmto problémom ozval a o čo konkrétne išlo?

- Dostávame viacero takýchto kontaktov. V období reportáže to bolo intenzívnejšie, potom nastal miernejší pokles, respektíve sme prichádzali do kontaktu skôr s inými fenoménmi online prostredia. V téme online romantických podvodov sme uskutočnili 67 komunikácií priamo so ženami, ktoré prežívali sklamanie, stratu, úzkosť alebo s ich rodinnými príslušníkmi.

Ako konkrétne sa snažíte týmto ženám pomôcť?

- Zväčša nás kontaktujú na linkách pomoci prostredníctvom četu, telefónu či mailu. Pre nás je mimoriadne dôležité to, s čím človek za nami prichádza. Ženy zvyčajne neprichádzajú do rozhovoru s tým, že ich niekto obral o peniaze, ale že zažili strašnú zradu, bolesť a sklamanie. Sú ublížené, emocionálne zneužité. Každý príbeh je pre nás výnimočný, možnosti riešenia hľadáme spoločne a preto nedávame žiadne „zaručené“ univerzálne rady.

Spomeniete si na nejaký konkrétny príbeh, ktorý na vás osobne najviac zapôsobil?

- Takmer v každom príbehu ženy opisujú pocity šťastia, ktoré pri komunikácii s podvodníkom zažívali. Mysleli si, že je tu konečne niekto, pri kom sa cítia ľúbené, videné a ocenené. Sú to silné pocity, pretože tí muži sa v procese manipulácie zameriavajú na najcitlivejšie stránky človeka, ako je potreba blízkosti, prijatia, ľúbenia, pozornosti či záujmu. Keď zistili, že táto láska bola iba jednostranná, že ony ich úprimne ľúbili a na druhej strane to bola iba hra, bolo v ich slovách cítiť veľkú bolesť.

Riešili ste aj priamo to, že ženy obrali o peniaze?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť