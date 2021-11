Covid automat sfarbil východ do dvoch farieb, budú sa meniť pravidlá

Lepšie ako zvyšok sú len tri okresy.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Covid automat sa pre východ od pondelka prepol len do čiernej a bordovej farby.

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci covid automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. Sfarbenie východu kopíruje každodenné štatistiky nových prípadov ochorenia covid-19.

Košický a Prešovský kraj, spomedzi ôsmich okresov Slovenska, majú prírastky infikovaných pravidelne najvyššie.

Na východnom Slovensku budú bordové, teda v 2. stupni ohrozenia, už len tri okresy a to Prešov, Rožňava a Sabinov. Prešov čerpá výhodu z vysokej zaočkovanosti ľudí nad šesťdesiat rokov. To ho už tretí týždeň brzdí v prestupe do čiernej farby.

Čierne okresy

V treťom stupni ohrozenia, teda čierne, budú na východe okresy Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice-okolie, Košice I – IV, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.

