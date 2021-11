Po priviazanom dieťati je tu prípad starkej. Je to krajné riešenie, vraví šéf sestier

Neuľahčujeme si prácu, chránime pacientov, reaguje lekár.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Mama Kataríny mala kvôli onkologickej chorobe zatoxikované telo. Horšie vnímala okolie a situáciu, v ktorej sa nachádzala.

„V nemocnici sme ju našli priviazanú a úplne zošokovanú. Jej chorobe a hlavne psychike to vôbec nepomohlo,“ myslí si Katarína, ktorej mama ležala na internom oddelení v nemocnici v Považskej Bystrici.

Na sťažnosti Kataríny sa v nemocnici odvolali na nevhodné lôžka a málo personálu.

„Naša mama vraj neobležala a museli ju týmto prístupom chrániť. Akceptovala to aj doktorka,“ opísala svoju skúsenosť.

Bola to jej reakcia pre Korzár na článok o dieťati v popradskej nemocnici, ktoré podľa slov jeho matky malo priviazané ruky a nohy o detskú postieľku. Na prípad upozornil Denník N.

Aby si pacienti neublížili

Milan Kulkovský, primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici vysvetľuje, že fixovanie rúk a nôh je niekedy personál nútený použiť u ľudí, ktorí sú nepokojní, dezorientovaní a nespolupracujú.

„Nie je to kvôli tomu, aby sme si uľahčili prácu, ale aby sme chránili pacientov. Ak by sme tak nerobili, mohli by si ublížiť – spadnúť z postele, vytrhnúť si kanyly či močové katétre,“ hovorí primár.

Dodáva, že pri takýchto stavoch nepomôžu bočnice na posteliach.

