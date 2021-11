Na východe je o 2200 infikovaných viac, Prešov je druhý najhorší

Rodená Košičanka oslávila Kristove roky v pandemickom roku 2020. Do študentskej prílohy denníka Korzár prispievala už na gymnáziu. Vyskúšala si produktový copywriting, prácu za kamerou v študentskej televízii aj písanie zahraničného šoubiznisu pre internetový portál. Vyštudovala masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite. V roku 2012, dva mesiace po magisterských štátniciach, nastúpila do košickej redakcie denníka Korzár na pozíciu redaktor so zameraním na popmusic a šoubiznis. Dnes píše najmä publicistiku, tvorí obsah Košického Večera a od roku 2018 pracuje aj ako junior webeditor.