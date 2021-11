Marika Gombitová: Drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. S láskou tvoja princezná

Zomrel Miroslav Žbirka.

10. nov 2021 o 19:38 (aktualizované 10. nov 2021 o 20:42) Jana Ogurčáková, Klaudia Jurkovičová, TASR

Správu aktualizujeme.

KOŠICE. Vo veku 69 rokov v stredu zomrel slovenský spevák a skladateľ žijúci v Prahe, moderátor hudobných podujatí, tvorca ale aj propagátor hudby doma a v zahraničí Miroslav "Meky" Žbirka.

Pred mesiacom ho hospitalizovali v nemocnici, bol na infúziách. "Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil," napísal vtedy na facebooku fanúšikom. "Posielajte energiu, budem ju potrebovať," dodal.

Bol zaočkovaný. Napriek informáciám o skoršej hospitalizácii nemal covid, uviedol denník Sme.

"Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval," uviedol PR manažér speváka Rado Mešša.

"Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov - koncerty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek," komentoval predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika.

"Je to pre slovenskú hudbu obrovská strata, ale zostáva nám po ňom množstvo skvelých skladieb, ktoré nám ho budú navždy pripomínať," uviedol Mešša, ktorý sa naposledy s Mekym rozprával v septembri, keď mu vyšla nová verzia Modrého albumu na LP.

"Hovorili sme si, že má dobrý zvuk, bavili sme sa aj o nových skladbách a básňach, ktoré by mohol do nich použiť. Boli to básne Kamila Peteraja a Joža Urbana," dodal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zomrela legenda slovenskej populárnej hudby Miro Žbirka Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prezývka na celý život

Miroslav Žbirka sa narodil 21. októbra 1952 v Bratislave rodičom Šimonovi Žbirkovi a Angličanke Ruth Galeovej, ktorí sa v roku 1943 zoznámili v Londýne. Mali troch synov Jasona, Tonyho a najmladší z nich bol Miro.

Jeho kamaráti vedeli, že Mirova mama je Angličanka, preto dostal prezývku Meky, ktorá ho sprevádzala celý život.

Prvé kroky jeho kariéry viedli na bratislavské Račianske mýto, kde hrával skladby pre seba i kamarátov. Zväčša šlo o repertoár skupín Beatles, Rolling Stones, Elvisa Presleyho či iných populárnych hudobníkov.

Jeho devízou popri hre na gitare bola aj angličtina a texty, ktorým vďaka mame rozumel.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Meky Žbirka: Je zázrak, že stále spievam Čítajte

Meky začal svoju úspešnú dráhu, už keď mal 15 rokov.

Jeho kvality si všimli, keď mal šestnásť rokov, Meky sa nadlho stal súčasťou profesionálnych i poloprofesionálnych kapiel.

Modus aj Limit

Spolu s prvou zostavou Modusu, ešte pod názvom Modus Club, pravidelne koncertovali vo Véčku, ktoré bolo centrom hudobného diania. V roku 1976 obnovili Žbirka s Jankom Lehotským skupinu Modus a prišla prvá, úspešná štvorročná etapa.

V júni 1977 vyhrali Bratislavskú lýru so skladbou Úsmev. V roku 1977 mal Miro Žbirka na Lýre aj vlastnú skladbu Zažni, ktorej text mu napísal Ján Štrasser.

Keď sa v Moduse začali kopiť rozpory, odišiel v roku 1980 aj s Lacom Lučeničom.

Ešte s Modusom nahral v roku 1980 Žbirka aj prvú vlastnú platňu s názvom Doktor sen. Z nej je duet s Marikou Gombitovou V slepých uličkách.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Miro Žbirka: Stále mávam trému Čítajte

S Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom založili skupinu Limit.

Žbirka bol za éry Československa prvým slovenským Zlatým slávikom za rok 1982, keď preskočil Karla Gotta. Rok nato bol za Gottom druhý.

V júni 1983 vyhral Bratislavskú lýru so skladbou Nechodí.

Zlatý slávik

V tom čase vychádza tretí album s názvom Roky a dni, po ňom ďalšie albumy Nemoderný chalan (1984), Chlapec z ulice (1986), Zlomky poznania (1988) a K.O. (1990).

V 90. rokoch bol naďalej úspešný, dokladujú to albumy Samozrejmý svet z roku 1994 a Mekky z roku 1997. V októbri 2001 vydal úspešný Modrý album.

Za roky 2002, 2004 a 2005 bol slovenským Zlatým slávikom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Meky Žbirka mal detstvo ako zo zábavnej šou Čítajte

V závere októbra 2009 vydal nový štúdiový album s názvom Empatia.

„Viem, aké ťažké to dnes muzikanti majú. Človek nikdy nevie, ako sa jeho kariéra vyvinie. Vidím do kuchyne toho celého a aj to, že napríklad ja dnes ešte spievam, považujem istým spôsobom za zázrak. Mne by ani nenapadlo, keď sme začínali v sedemdesiatom šiestom a založili Modus s Marikou a Jankom Lehotským, že budem v roku 2010 hrať v Košiciach. Keby mi toto niekto vtedy povedal, tak by som odpovedal, že ľudia budú v roku 2010 žiť na Marse,“ povedal v jednom z rozhovorov pre Korzár.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť