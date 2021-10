Koordinátorka reformy nemocníc reaguje na Kollára: Kružnice na mape sme nerobili

Aj dnes ľudia na východe cestujú, tvrdí.

24. okt 2021 o 22:10 Katarína Gécziová, Jana Otriová

Angelika Szalayová patrí do ministerského reformného tímu. (Zdroj: SME)

Na ministerstve zdravotníctva sa venuje reforme nemocníc. Koordinátorka pre optimalizáciu ich siete ANGELIKA SZALAYOVÁ si uvedomuje, že reforma má popri pozitívach aj riziká a nevýhody. V rozhovore opisuje, prečo v slovenských nemocniciach zomierajú pacienti a ako tomu možno zabrániť. Detailne charakterizuje, aké nemocnice na východnom Slovensku vzniknú a čo všetko ľudia môžu čakať od najbližšej komunitnej nemocnice. Reaguje aj na vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý reformný tím obvinil, že si robí kružnice od stola v Bratislave. Kam a na čo pôjde takmer miliarda eur, ktoré zdravotníctvo získa z Plánu obnovy, ak sa reforma podarí?

Aj minulé vlády mali s transformáciou nemocníc plány, ale nikdy ich nedotiahli do konca. Prečo si myslíte, že teraz je to iné?

- Zdravotníctvo reformu potrebuje, máme na ňu naviazané peniaze z Európskej únie, preto si myslím, že sa to podarí.

Táto vláda bude mať za sebou na jar dva roky vládnutia. Stíha sa to?

- Vždy je to riziko. Volebné cykly sú krátke na to, aby sa urobila systémová reforma. Chceli sme s ňou začať skôr, ale covid jej štart spomalil. Okrem toho sme ju museli komunikovať s partnermi. Ideme trochu neskôr, ale myslím, že to vieme stihnúť.

Reforma v určitých veciach kopíruje predstavy z minulosti. V čom je nová a v čom iná?

