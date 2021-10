Študent na Expo Dubaj: Škoda, že vodíkové auto sa ani nepohne, aby si ho všimli

Mladý vedec opisuje, kto má aký pavilón.

25. okt 2021 o 21:30 Lenka Haniková

Marko Mesarč (24) pochádza z Veľkého Šariša a študuje astrofyziku v poslednom ročníku na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa výskumu a popularizácii vedy. Je lektorom astronomického krúžku pre deti a pracuje v brnianskej hvezdárni. Počas bakalárskeho štúdia sa zúčastnil expedície v Čile, kde pozoroval úplné zatmenie Slnka a vykonával sériu experimentov. Spolupracuje aj na tvorbe online rozhovorov o vesmíre.

Mladý študent žije vesmírom a v budúcnosti by si chcel podať prihlášku na astronauta. „Zatiaľ nespĺňam niektoré kritériá, ktoré vyžaduje od uchádzačov Európska vesmírna agentúra alebo NASA. Úspechom by však pre mňa bolo už aj to, že by som kritériá spĺňal a mohol sa tak zaradiť medzi oficiálnych kandidátov,“ hovorí.

Ministerstvo školstva ho vybralo ako jedného z piatich ľudí, ktorí sa zúčastnili a odprezentovali svoje projekty 18. októbra na prestížnej výstave Expo Dubaj 2020 v rámci vesmírneho týždňa. S Markom Mesarčom sme sa rozprávali o jeho projekte, s ktorým sa na Expo Dubaj prihlásil, ale aj o jeho pocitoch z tejto celosvetovej výstavy, veľkého mesta a slovenského pavilónu. „Je škoda, že sa s vodíkovým autobusom alebo autom nedá jazdiť po Expe aspoň párkrát do týždňa, aby to prilákalo čo najviac ľudí, pretože to sú jedny z hlavných dominánt slovenského pavilónu,“ vraví.

Všetci, ktorých rezort školstva vybral do Dubaja v rámci vesmírneho týždňa, odprezentovali svoj projekt v slovenskom pavilóne v Dubaji, vy ste hovorili pred publikom o exoplanétach. Ako ste svoj projekt vysvetlili ľudom, kto každý vás počúval?

