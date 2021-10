Dano Dangl: Nikto nesmie napodobňovať východniarske nárečie, je to trápne

Prekáža mu, že sused nepraje susedovi.

4. okt 2021 o 22:00 JANA SAVČÁKOVÁ

Aktuálne ho môžeme vidieť v relácii RTVS Milujem Slovensko, no diváci ho majú radi aj vďaka programu televízie Markíza Dvaja na jedného. Svojou prácou sa tiež podpísal pod cestovateľskú šou, známu z verejnoprávnej Jednotky pod názvom S úsmevom po Slovensku. So scenáristom, režisérom, zabávačom, dramaturgom a hercom v jednej osobe DANOM DANGLOM sme sa porozprávali nielen o jeho práci, ale aj o súkromí. Dozvedeli sme sa aj to, či chystá spoluprácu s filmovým priemyslom, spoza veľkej mláky.

Čím ste sa nechali inšpirovať pri dvoch dievčatách z východného Slovenska, ktoré prišli do metropoly menom Bratislava splniť si svoje sny? Mierim tým na populárny internetový seriál Kavej, ktorého ste producentom.

- Pôvodná myšlienka vznikla v relácii Kredenc, čo bola parodická šou. A my sme tam, zhodou okolností, mali dve východniarky. Išlo o Aničku Rakovskú, už dnes Jakabovú, a Janku Kovalčíkovú. Ony začali rozprávať nejaké príbehy o tom, aké to bolo, keď prišli do Bratislavy. Napísal som prvý scenár o tom, aké by to bolo, keby dve východniarky prišli do Bratislavy a boli stratené v tom svete. Bolo to však trošku umelé, lebo som to písal ja a som rodený Bratislavčan. Potom to do rúk chytila Miška Zakuťanská, autorka, ktorá žije v Prešove, výborný človek, divadelník. Ona to začala písať, baby tomu dali ten život a takto vznikla dnes už populárna Kavej.

My z východného Slovenska veríme, že je to len dobrý a vtipný nápad a nie váš reálny dojem o nás východniaroch...