Samotesty na východe odhalili desiatky pozitívnych. Školy sa sťažujú, že ich majú málo

Záujem o ne by mali aj učitelia.

24. sep 2021 o 21:30 Lenka Haniková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Školám má uľahčiť prvé týždne fungovania samotestovanie, o ktoré prejavilo záujem veľké množstvo rodičov.

V auguste si samotesty od škôl vyžiadalo 435-tisíc rodičov a ministerstvo školstva dodatočne prejavilo záujem o testy pre ďalších takmer 17-tisíc rodičov.

Na rožňavskej škole by uvítali testov viac

Samotesty využívajú napríklad na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, kde o ne požiadalo 190 rodičov z 260. Okres patrí medzi najhoršie, aktuálne je bordový.

Všetci rodičia dostali po päť testov a škola im odporučila testovať deti raz do týždňa v nedeľu alebo v pondelok.

Riaditeľ školy Ľuboš Lipták hovorí, že o samotesty by mali záujem aj učitelia a v škole by chceli mať aj nejaké testy naviac v prípade, že by žiak prejavoval príznaky koronavírusu, dodáva však, že „taká možnosť nebola“.

Testov je totiž málo aj pre samotných žiakov.