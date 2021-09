Festival Use The City, Zátopek v amfiku. Tipy na piatok 10. septembra

Zaujímavé podujatia na východe.

9. sep 2021 o 22:00 red.

Use The City

KOŠICE. Divadlo, hudbu, tanec či maľovanie ponúkne 13. ročník multižánrového festivalu USE THE C!TY, ktorý sa v Košiciach uskutoční v piatok a sobotu (10. – 11. 9.). Na tradičné i netradičné miesta v širšom centre mesta opäť prinesie rôzne druhy umenia. Festival začne v piatok o 14.00 hod. Dvojdňové verejné maľovanie Montmartre bude na tému sakrálnych stavieb a prvkov na Hlavnej ulici a v priľahlých uličkách. Do centra Košíc vyrazia aj pouliční umelci s cirkusovými kúskami, akrobaciami a ďalším zábavným programom. V rámci Community Art City v parku za Dolnou bránou sa budú inštalovať háčkované graffiti a pripravené sú rôzne workshopy a kreatívne dielne. V ponuke je tanečný program a ohňová šou a od 19.00 koncerty kapiel rôznych žánrov.

Letné kino v amfiku

KOŠICE. Filmové leto v amfiku pokračuje aj v septembri. Kino Úsmev pozýva 10. septembra 2021 o 19:30 hod. na životopisný film Zátopek.

Tatami Galaxy

HUMENNÉ. Čo spája aikido, ženskú prácu na poli, princípy zenovej záhrady a čajový rituál s vencom papierikov z niekoľkokrát vylúhovaných vrecúšok okolo čajníka, sa dá dozvedieť v piatok 10. septembra v priestoroch Nerv platformy v Humennom počas finisáže výstavy Tatami Galaxy s komentárom autorky Dominiky Brečkovej. Finisáž výstavy Tatami Galaxy sa začne o 18.00 hod.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou