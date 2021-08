Výber redakcie: Matovič sa už baví, Tabák si ešte zahrá, Geci si vyboxoval fanklub

Profesionáli nepotrebujú žiadne školenie.

28. aug 2021 o 0:00 Lenka Haniková, Róbert Bejda, Jana Ogurčáková, Kristián Sabo, Michal Frank, Michal Ivan, Jana Otriová, Jaroslav Vrábeľ

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Tip Michala Franka

Nová Matovičova hračka

Očkovacia lotéria hýbe Slovenskom. Markízu donútila presunúť SuperStar na iný deň, státisíce ľudí chtiac-nechtiac pripútava k televízoru a internety vybuchujú po každej časti (zatiaľ boli dve).

Je to súťaž, ale zároveň podľa zákona protiepidemiologické opatrenie. No hlavne je to nová hračka ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Nikto mu ju nezarazil, hoci sa zdá, že to nebol najlepší nápad na svete. No kto by to stopol? Taký generálny riaditeľ verejnoprávneho telerozhlasu je rád, že je, a ešte aj čísla sledovanosti mu to dvihne. Iní majú dosť svojich starostí.

Hoci mala očkovacia lotéria pôvodne prilákať ľudí k očkovaniu, minister financií už tvrdí, že je to len darček. Ďakujem pekne za taký darček, myslí si minimálne Zuzana zo Solivaru, ktorá prišla pre hochštaplerstvo organizátorov o 400-tisíc eur.

Matovič si ešte k tomu spravil jednu mediálnu šou a potom už nič. Ľudia z jeho rezortu majú hlavu v smútku, dúfajúc, že celá kauza vyšumí do stratena. Zatiaľ sa v nej zmenilo toto...

Zmeny v očkovacej lotérii sú priznaním chyby. Zuzane to môže pomôcť, tvrdí právnik

Matovič pri predstavovaní lotérie. (zdroj: SITA)

Tip Kristiána Saba

Budeme si hľadať ukradnuté veci sami?

Skúsenosť Košičanky, ktorá si vypátrala ukradnutú elektroniku v Prešove po vlastnej osi, vyvoláva otázky, či sú všetci policajti dostatočne ochotní pomôcť človeku v núdzi. Prípadne dostatočne preškolení na modernú informačnú techniku.

Veci za 20-tisíc eur si našla pomocou sledovacieho zariadenia, ktoré podľa jej slov policajtovi na obvodnom oddelení nič nehovorilo. Odpoveď muža zákona, že čo ja s tým, by zrejme nahnevala každého.

Polícia síce argumentuje tým, že ide o novinku a bežný policajt ju nemusí poznať. OK. No ak príde zúfalá žena, ktorej mobil ukradnuté veci lokalizoval, snaha niečo podniknúť by mala byť samozrejmosťou.

Je jasné, že nie každý sa s novinkou mohol stretnúť, trochu empatie a snahy by však nezaškodilo.

Lekári či sestry majú povinnosť neustále sa vzdelávať, absolvovať školenia, na základe ktorých dostávajú kredity, aby boli neustále informovaní o najnovších poznatkoch, ktoré môžu aplikovať v praxi.

Tento model by sa iste ujal aj v iných sférach života. Hovorí sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Na druhej strane nevedomosť je bránou do pekla.

Elektroniku za 20-tisíc si vypátrala sama. Policajtov postup nenaučia

V tomto bloku sa našli ukradnuté veci. (zdroj: Michal Ivan)

Tip Lenky Hanikovej

Časy sa menia

Keď som si prvýkrát prečítala o tom, že v Prešove na podujatí s pápežom Františkom organizátori počítajú s účasťou 50-tisíc ľudí, na chvíľu ma toto číslo zarazilo. Po roku a pol obmedzení, kedy sme si už tak nejako zvykli, že sa stretávame skôr v malých skupinách, si popravde už ani neviem predstaviť takúto masu ľudí na jednom mieste.

Zatiaľ čo teda prípravy na návštevu pápeža prebiehajú vo veľkom, zdá sa, že mnoho ľudí si zatiaľ jeho cestu po Slovensku plánuje pozrieť z bezpečia domova cez obrazovku. V celej krajine evidujú organizátori po prvom týždni registrácie podľa hovorcu Konferencie biskupov Martina Kramaru vyše 28-tisíc prihlásených, hoci celková kapacita bude až 400-tisíc ľudí.

Časy sa nepochybne zmenili. Návštevu pápeža Jána Pavla II. v Prešove pred viac ako štvrťstoročím si síce nepamätám, ale keď som niečo počula od starých rodičov, boli to zvyčajne opisy davov ľudí, ktorým pápež zakýval z papamobilu.

Babka to opisovala nonšalantne s tým, že zakýval práve jej (takto to pravdepodobne interpretovali aj ďalší okoloidúci). Bola to udalosť, ktorá pritiahla masy ľudí, a nikto sa nejakým vírusom nezaoberal. Teraz sa však nemôžeme tváriť, že sa nič nedeje.

Preto je viac než pravdepodobné, že ľudia jednoducho čakajú, ako sa situácia vyvinie a až tesne predtým, keď bude jasné, že tretia vlna pandémie ešte v septembri „neudrela naplno“, sa rozhodnú, kde vlastne budú sledovať pápežovu návštevu.

Koniec koncov, na život online či vysielaný z televízie sme si už vlastne zvykli. Inak, ste zaočkovaní? Ak nie, iná možnosť než vidieť pápeža v televízii vám už vlastne ani neostáva.

O stretnutie s pápežom je malý záujem, nepomohlo ani uľahčenie očkovania

Pápeža Františka čaká návšteva Slovenska. (zdroj: TASR/AP)

Tip Róberta Bejdu

Slávna advokátka

Niektorí advokáti sa zviditeľnia právnym zastupovaním nejakej známej osobnosti a ešte viac, ak dokážu niečo, čo sa na prvý pohľad zdá nemožné. Sú však aj takí, ktorí sa “preslávia“ inak. A nie práve v pozitívnom svetle.

Košická advokátka Adriana Krajníková si získala záujem médií a časti verejnosti svojím postojom proti pandemickým opatreniam. Nechýbala takmer na žiadnom zhromaždení, kde sa kritizoval postup vlády, no známou sa stala aj prípadom „pôrodu bez rúška a testu“ z košickej pôrodnice. Vyslúžila si za to pozastavenie výkonu advokátskej praxe.

Korzár zistil, že svojsky sa správala aj vlani koncom roka, keď ju justičná stráž odmietla pustiť bez rúška do budovy košických súdov. Krajníková to riešila podaním trestného oznámenia. Zaujímalo nás, či s ním nakoniec uspela.

Bez rúška musela opustiť súd. Trestné oznámenie advokátky odmietli

Adriana Krajníková má pozastavený výkon advokácie. (zdroj: FB A. Krajníková)

Tip Jany Ogurčákovej

Neviditeľné kino

Dobrých správ je v týchto časoch akosi primálo.

Nájdenie a znovuoživenie kina skrytého v jednej z pasáží v úplnom centre mesta je uprostred peny dní radostnou správou nášho malého košického sveta.

Bizarný vchod, zdrobnenina amfiteátra, polstoročná konštrukcia, pohodlné sedacie vaky aj retro sedadlá z kina. A hneď za nimi barový pult!

Pre pamätníkov staré známe kino, kam sa chodilo blicovať, pre mladšie ročníky úplne nový kultúrny priestor.

Nadšenci z Kina Úsmev tu budujú miesto pre žánrové a kultové filmy. Bude si to však žiadať oveľa väčšiu investíciu, strecha má desaťročia i diery.

Držme si (im) palce. Aby sme si na budúci rok mohli pozrieť magické pohyblivé obrázky uprostred doteraz nespoznaného Záhradného kina.

V centre Košíc objavili neviditeľné kino, otvoria ho po tridsiatich rokoch

Niekoľko projekcií prebehlo už pred otvorením kina, mnohí návštevníci o priestore doteraz nevedeli. (zdroj: FB Kino Úsmev)

Tip Michala Ivana

Po rokoch sľubov sa poučili. Už nesľubujú nič

Na chýbajúce cesty sa na Slovensku sťažujeme už dlhé roky a nespokojnosť rastie. Niektorí už dokonca na túto tému rezignovali a len mávnu rukou.

Nečudo, veď podľa najznámejšieho sľubu mal byť západ krajiny plynulo spojený s východom už v roku 2010. Neskôr to boli roky 2012, 2017, 2019 aj 2020.

Nový minister je už v tomto opatrný a drží sa rozhodnutia nesľubovať žiaden termín. Stále však hovoríme o najstrategickejšej ceste naprieč Slovenskom, ktorá by mala byť povinnou jazdou s najvyššou prioritou.

Keďže na východe je posledný úsek D1, ktorý sa stavia pri Prešove, tesne pred dokončením, obyvatelia teraz logicky žiadajú dostavbu rýchlostných ciest. Na severovýchode je to práve R4, ktorej dokončenie je v nedohľadne.

Desaťtisíce vozidiel spolu s nákladnou dopravou tak prechádzajú cez mestá a malé dedinky. Ľudia musia znášať dennodenný hluk, špinu a množstvo exhalátov, ktoré im poškodzujú zdravie. Zanedbaná infraštruktúra po sebe zanecháva aj obrovskú spúšť na cestách, ktoré na to nie sú stavané a opravy si vyžadujú nemalé finančné prostriedky.

Niektorí kamionisti dokonca pre pár eur kvôli ušetrenému mýtu nerešpektujú ani zákazové značky. V obci Ďurďoš preto situácia dospela k tomu, že po veľkom nápore ostal zničený most, ktorého oprava stojí vyše 200-tisíc eur.

Reportáž je odzrkadlením toho, čo spôsobuje chýbajúca infraštruktúra, ktorá na Slovensku zanedbávala desaťročia. Podobných mikropríbehov je mnoho.

Poľskí kamionisti si pre euro skracujú trasu, zničili nám most, tvrdí starosta

V obci Ďurďoš sa začali búracie práce na moste. Cestu úplne uzavreli. (zdroj: Michal Ivan)

Tip Jany Otriovej

Sme bordelári, na Šírave bordelármajstri

Slovensko je krajina odpadov, povedal nedávno pri návšteve východu minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Nemal na mysli konkrétne brehy slovenského mora, ako Zemplínsku šíravu zvykneme volať. Povedal to všeobecne, poznajúc situáciu s odpadom v celej krajine.

Nazdávať sa, že bordelármajstri, teda akási vyššia kasta neporiadnikov, chodia výlučne na Šíravu, asi nie je namieste. Podľa rozsahu odpadkov po búrlivom víkende však takéto presvedčenie nadobudla naša čitateľka.

Okrem fotografií priložila pár viet, ako je jej z toho smutno. Že sa chcela Šíravou popýšiť pred zahraničnými známymi. Či vari môže, keď pre odpad doslova niet kam stúpiť?

Obce okolo Šíravy pokladajú odpad za obrovský problém. Už ich nebaví neustále čistiť, upratovať, vysýpať koše, platiť za vývoz a uloženie odpadu. Najímajú si brigádnikov, využívajú aktivačných.

Mrzí ich, že mnohí chatári a podnikatelia, česť výnimkám, im v tom pri svojich prevádzkach nepomáhajú, ba naopak, ešte sami čosi prisypú do spoločného obecného kontajnera.

Dožadujú sa spoločného postupu, vyjasnenia si priorít pri rozvoji cestovného ruchu, dodržiavania dohodnutých pravidiel. Veria, že sa to raz podarí.

Už menej optimizmu vládne vo vzťahu k návštevníkom a turistom. Dokedy sa budú správať tak: „Po nás potopa, pardon, odpad“, závisí od každého z nás.

Brehy Šíravy si ľudia mýlia s odpadkovým košom

Odpad na brehoch Zemplínskej šíravy. Čítajte viac: (zdroj: Klára Lenardová)

Ďalšie tipy Jaroslava Vrábeľa v skratke

Sociálne siete dokážu napáchať aj veľa zla, ale Košičania na FB sa po úteku vodiča z miesta vážnej nočnej nehody tak zomkli, že už ráno volal všímavý občan polícii, kam si môžu po šoféra prísť. Vodič zrazil na priechode dievča a ušiel. Už ho majú, polícii pomohli Košičania

Učiteľka popierajúca pandémiu si dala dole rúško a vyzvala k tomu aj žiakov. Má na to právo? Všetko dôležité, čo treba vedieť pred začiatkom školského roka, vysvetľuje riaditeľ základnej školy. Nezaočkovaný učiteľ nemusí mať ani test, vysvetľuje riaditeľ, čo čaká deti v škole

Okrem viacerých skvelých filmových noviniek v našich kinách slovenskí kinematografickí fajnšmekri s napätím očakávajú aj jedno avizované facebookové náučné video o správnom kúpaní s atraktívnou poslaneckou herečkou z OĽaNO. Šéf Správy TANAP: S poslankyňou Tabák idem na miesto činu

Neuveriteľné, že jeden z obchvatov Prešova konečne dokončujú a normálne ho aj otvoria, ale ak ho oficiálne neskolauduje tak, ako sľúbil minister, kapela Heľenine oči svojím legendárnym megahitom, bude to škandál a je možné, že Prešovčania potom budú taký obchvat bojkotovať. Na otvorení prešovského obchvatu majú hrať Heľenine oči. Zabudli ich však pozvať

A keď už sme v Prešove, tak sa vraví, že podaj niekomu prst, schmatne ti celú ruku. Nieže by boli prešovskí hokejisti vďační, že štadión sa napokon predsa len dočkal novej strechy, ale oni by ešte chceli aj boxy do šatní a dokonca i sedadlá pre divákov, no videl toto svet? Najprv nech niečo postojačky vyhrajú a potom možno dostanú aj čosi na sedenie. Prvý hokejový zápas v Prešove bude bez divákov. Nemajú si kde sadnúť

Košický humoristický cykloseriál A je to! zas tentoraz pokračoval epizódou o nových prístreškoch, ktoré zhora ochránia vaše tátoše pred dažďom a zároveň im zdola poskytnú i prírodný wellness. Košická novinka je terčom vtipov. Bicykle v prístrešku nezmoknú, len sa utopia

Niektorí politici majú problém zviditeľniť seba a svoju prácu pred občanmi tak, aby si ich všimli a volili ich. To ale vôbec nie je prípad poslanca a okresného šéfa SaS Geciho, ktorého pozná a určite mu aj veľmi fandí doslova celá bytovka. Okresný šéf SaS sa súdi s michalovskou bytovkou, nedarí sa mu, volal si SBS

Žiadny dobrý skutok neostane nepotrestaný, hovorí sa. Ak to však takto pôjde ďalej, tak najlepšieho záchranára, ktorý počas služby v sanitke pomohol najviac pacientom, spoznáme asi tak, že to práve on bude večer po práci ten najviac dobitý a dolámaný... Napadol zdravotníka, stíhajú ho na slobode. Záchranárka: Aj ja som raz dostala ranu medzi oči

