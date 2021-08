VIKEND alebo DENNIK V kancelárii urobí menej než z domu. Ľuďom sa po pandémii do práce vracať nechce

Experti riešia syndróm postcovidového vyhorenia.

26. aug 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Množstvo ľudí si počas pandémie na prácu z domu zvyklo. Postupne sa však vracajú do kancelárií. (Zdroj: ilustračné - TASR/AP)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prešovčanka Laura pracovala z domu počas prvej a druhej vlny pandémie niekoľko týždňov.

Prácu z domu si pochvaľuje, mala totiž pocit, že bola produktívnejšia a stihla toho viac. Odborná asistentka v jednej z firiem zameraných na finančníctvo preto začala prehodnocovať, či je fyzická prítomnosť človeka na pracovisku potrebná každý deň.

„U nás je to na individuálnej dohode so šéfom. Niektorí kolegovia chodia do práce viac a iní menej. Všeobecne mám ale pocit, že nadriadení neveria, že človek doma naozaj pracuje osem hodín a majú pocit, že keď sú v kancelárii, majú ich viac pod kontrolou,“ opisuje 26-ročná Prešovčanka.

Nezáleží, odkiaľ pracujeme

Po uvoľnení opatrení je už Laura v kancelárii každý deň, na pracovnú rutinu v kancelárii nabieha len pomaly. Odvykla si napríklad od každodenných interakcií v práci s kolegami.

Po dlhých týždňoch doma najskôr bojovala s nechuťou ísť opäť fyzicky do práce.

Klinická psychologička zo Psychosociálneho centra v Košiciach Jana Maliňáková vysvetľuje, že ľudský mozog má rád stereotypy, jasné pravidlá a štruktúru.