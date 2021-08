Newsletter: Bizarné leto 2021, bodá nás neviditeľný hmyz a na balkónoch horia kolobežky

Cyklisti sa na svoj chodník dostanú len cez autá.

12. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Košičanov trápi neviditeľný hmyz. Napáda stromy, ľudí bodá a cicia im krv

Sietnička platanová trápi v týchto dňoch Košičanov. (zdroj: pluska.sk/Michal Smrčok)

KOŠICE. V centre Košíc a v mestských častiach sa v posledných dňoch ľudia sťažovali na nepríjemný hmyz, ktorý je značne premnožený a zachytáva sa napríklad na oblečení, kvetoch či sadeniciach.

„Stretol som sa s tým osobne v centre mesta. Štípe to dosť silno, prirovnal by som to ku komárovi alebo ovadovi,“ napísal nám čitateľ z okolia Košíc. Podobné skúsenosti opisujú napríklad obyvatelia Furče či sídliska Nad jazerom.

O identifikáciu rozšíreného hmyzu Lenka Haniková požiadala niekoľko odborníkov na hmyz aj odborníkov zo Správy mestskej zelene v Košiciach.

Na balkóne bytovky horela elektrická kolobežka. Hasiči: Pozor na nabíjanie

Kolobežka začala dymiť pri nabíjaní. (zdroj: HaZZ)

KOŠICE. Požiar elektrokolobežky vypukol v utorok, po deviatej večer, v byte na treťom poschodí na Matuškovej ulici v Košiciach. Nejde pritom o prvý prípad požiaru elektrického dopravného prostriedku v Košiciach. Nedávno horel aj elektrobicykel.

Podľa dostupných informácií kolobežku majitelia dlhšie nepoužívali a plánovali, že ju predajú.

Chceli ju nabiť, to sa však nepodarilo a z kolobežky sa začalo dymiť. Len vďaka duchaprítomnosti majiteľov nebolo potrebné evakuovať celý vchod, no hasiči na to boli pripravení. S hasičmi sa o horiacich elektrobicykloch a kolobežkách rozprával Kristián Sabo.

Cykloželeznička nemá bezpečné napojenie. Cyklisti jazdia po úzkej ceste s autami

Napojenie na Cykloželezničku je podľa cyklistov nebezpečné. Prechádzať musia cez cestu tretej triedy mimo obce, kde autá môžu jazdiť rýchlosťou deväťdesiat kilometrov za hodinu. (zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Na neskolaudovanej Cykloželezničke už riešia zvýšenie bezpečnosti nielen pre chodcov, ale aj cyklistov.

V procese riešenia je už aj napojenie. V časti Solivar pri výjazde z Prešova v smere do Dulovej Vsi sa nachádza začiatok obľúbenej a navštevovanej cyklotrasy smerujúcej až k vodnej nádrži Sigord. Cyklisti trasu využívajú vo veľkom už tretí rok napriek tomu, že ešte nie je skolaudovaná.

Cykloželeznička v súčasnosti nemá plynulé napojenie z mesta Prešov. Kto sa na ňu chce dostať, ten musí kľučkovať pomedzi autá. Michal Ivan sa bol pozrieť priamo na mieste.

