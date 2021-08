Newsletter: Tornádo na východe, Kalmus o bitke a Terezková nahnevala Djordjeviča

Nelegálna skratka i očkovacia turistika.

6. aug 2021 o 0:14 Klaudia Jurkovičová

Stačilo iba pár sekúnd. Tornádo v Petkovciach poškodilo niekoľko domov

Hasiči v Petkovciach pomáhali odstraňovať následky živelnej pohromy. (zdroj: TASR/František Iván)

PETKOVCE. Obcou Petkovce v okrese Vranov nad Topľou sa vo štvrtok podvečer prehnalo tornádo.

Ku kontaktu vzdušného lievika so zemou malo dôjsť len na niekoľko desiatok sekúnd. Aj to stačilo na to, aby ostalo poškodených niekoľko domov. Polámané ostali stromy, strhlo elektrické vedenie, cesta bola neprejazdná.

"Plechy zo striech odnieslo možno na 100 metrov," uviedol starosta Pavol Hybala (KDH). „Bola to doslova spúšť,“ povedal Lenke Hanikovej.

Kalmus po útoku: Môžu ma prizabiť, moje názory nezmenia

Kalmus v Martine. (zdroj: KG)

KOŠICE. Výtvarník a aktivista Peter Kalmus skončil po útoku v Martine v nemocnici. Na odhaľovaní busty slovenskému politikovi Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia mal transparent poukazujúci na tzv. obuškový zákon.

Matica slovenská tvrdí, že Kalmus sa správal agresívne a narušil slávnostné podujatie.

Výtvarník odmieta, že provokoval a v rozhovore s Janou Ogurčákovou opisuje, ako k bitke, po ktorej skončil v nemocnici, došlo.

Poslanca pobúrila Trnkova hovorkyňa: Tak sa môže vyjadrovať v štvrtej cenovej

Župan sa svojej hovorkyne zastal, neobvyklá odpoveď bola podľa neho adekvátna. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Mestský poslanec Košíc Michal Djordjevič (nezávislý) kritizoval rozdávanie letákov v krajskom veľkokapacitnom očkovacom centre.

Prekáža mu, že v dvoch brožúrkach, ktoré dostávajú obyvatelia pri očkovaní, je príhovor župana Rastislava Trnku (nezávislý). Považuje to za kampaň za verejné peniaze.

Na jeho kritiku reagoval úrad župy aj netradičným vyjadrením.

Ironické vyjadrenie hovorkyne na adresu Djordjeviča sa stalo začiatkom sporu medzi ním a župným úradom. Viac sa už dozviete v článku Jany Ogurčákovej.

Prvú dávku Moderny dostala v Košiciach, za druhou po termíne musela cestovať

Jedno z očkovacích centier v Košiciach. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Košičanka dostala prvú dávku vakcíny od spoločnosti Moderna vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Košiciach na Ostrovského ulici.

Keď mala ísť kvôli chorobe na druhú dávku niekoľko týždňov po oficiálnom termíne, zistila, že v košickom centre už túto očkovaciu látku nepodávajú.

Očkovanie Modernou presunul Košický samosprávny kraj len do vakcinačného centra v Spišskej Novej Vsi.

Ľudia musia rátať s tým, že termín a miesto očkovania sa môže meniť, zistila Lenka Haniková.

Niektorí vodiči si našli počas uzávery cesty na Jahodnú nelegálnu skratku

Mestská polícia usmerňuje vodičov a monitoruje situáciu počas uzávery cesty. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Ťažké mechanizmy včera už druhý deň vykonávali práce na čistení zalesneného svahu nad frekventovanou cestou, smerujúcou z Košíc na Jahodnú a Spiš.

Práce by mali podniku Mestské lesy Košice potrvať najneskôr do piatka 13. augusta. Do tohto termínu boli ohlásené výrazné dopravné obmedzenia.

Starosta mestskej časti Sever František Ténai (nezávislý) si všimol, že niektorí vodiči počas prvého dňa uzávery obchádzali hlavnú komunikáciu po „starej bankovskej ceste“.

„Na porušovanie zákazu by mala dozrieť polícia. Ja som tam bol asi 15 minút a prešlo okolo mňa šesť áut,“ upozorňuje Ténai v článku Michala Lendela.

Budaj o štátnych lesoch aj o tom, že sme krajina odpadov

Stretnutie v Stakčíne. Prišli naň aj zástupcovia samospráv (zdroj: Jana Otriová)

STAKČÍN, HUMENNÉ. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) sa vo štvrtok stretol v Stakčíne v okrese Snina so zástupcami samospráv, štátnych lesov, štátnej ochrany prírody a neštátnych vlastníkov lesov, ktoré pôsobia na území Národného parku Poloniny.

Hovorili o pripravovanom prechode Lesov SR pod správu Štátnej ochrany prírody, informuje Jana Otriová.

„Verím, že nezvíťazia sily minulosti, ktoré by chceli ďalej vidieť národné parky len ako rúbanisko, ale zvíťazí budúcnosť. Potrebujeme vzduch, potrebujeme vodu,“ uviedol Budaj.

V Humennom pre zmenu hovoril aj o problematike triedenia odpadu. "Sme krajina odpadov, raz ho po nás budú čistiť naše deti," cituje ho Jana Otriová v ďalšom článku, ktorý mapuje jeho návštevu na hornom Zemplíne.

Obec sa borí s odpadom. Ak je mimo nádob, firma to ignoruje

V rekreačnej oblasti pri Ružíne ostáva po vynesení kontajnerov v ich okolí množstvo odpadu. (zdroj: OZ Ružínska priehrada)

KOŠICKÁ BELÁ. Okolo smetných nádob v chatárskej oblasti v časti pri Zlatníku blízko Ružínskej priehrady ostáva najmä počas letnej sezóny množstvo odpadkov pohodených mimo niekoľkých tisícstolitrových kontajnerov.

Odpad sa z rekreačnej oblasti v katastri obce Košická Belá odváža každý týždeň vo štvrtok, no obyvatelia upozorňujú, že smeti mimo nádob firma nevyváža a necháva ich tam.

Na tento problém poukázal Jozef Kojecký z Občianskeho združenia Ružínska priehrada, ktoré svojimi projektmi a činnosťami rieši čistotu Ružína, píše Lenka Haniková.

Muža najprv chytil za krk, potom mu doň vrazil nôž

Ivan na okresnom súde. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Keď je niekto odsúdený na podmienečný trest, očakáva sa, že si bude dávať v skúšobnej dobe pozor. Opak je však pravdou. Súdy sa takmer denne zaoberajú prípadmi, ktorých hlavní aktéri si k jednému problému vyrobili ďalší.

Okresný súd Košice II vyniesol koncom júla rozsudok práve nad takým obžalovaným, ktorý bol od novembra 2019 v podmienke a skúšobná doba sa mu mala skončiť až v roku 2023.

O prípade informuje Róbert Bejda.

Pápež na východe

Ikona Klokočovskej Presvätej Bohorodičky. (zdroj: Jana Otriová)

Pápež v Prešove: Priestor bude zdobiť ikona, s ktorou boli pútnici v Ríme. Vojak ju prebodol, začala slziť.

Časť ulíc v Prešove bude počas návštevy pápeža uzavretá. Radnica osadí na cestách vatikánske vlajky.

Ďalšie správy

Cestný vláčik. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

Cestným vláčikom aj do prvej oslobodenej obce. Severovýchod Slovenska ukrýva množstvo pamiatok. Pozrite si fotky Ľubomíra Lehotského.

V okolí Humenného idú loviť diviaky, chcú tak zabrániť šíreniu moru. Zorganizujú aj spoločné poľovačky.

Africký mor ošípaných majú už aj v Tatranskom národnom parku. Doteraz našli deväť uhynutých diviakov, u štyroch sa už nákaza potvrdila.

V Tatrách finišujú s výstavbou nového zdravotného strediska. Práce chcú skončiť do konca augusta.

Koronavírus

Očkovanie pokračuje, hoci už pomalšie. (zdroj: TASR/AP)

Covid má na východe ďalších 14 ľudí, na celom Slovensku ich pribudlo 53. Nehlásia žiadnu novú obeť.

Aktuálne informácie o epidemickej situácii: Výrazne stúpol podiel delta variantu, vzrástlo aj reprodukčné číslo.

Krimi a dopravný servis

Miesto tragédie. (zdroj: KR PZ Prešov)

Život Prešovčana vyhasol na železničnej trati. Postavil sa pred prichádzajúci rušeň.

Turista po túre v Raji skolaboval, oživiť sa ho už nepodarilo. Snaha záchranárov bola márna.

Auto narazilo do stĺpa, mladý vodič sa vážne zranil. Vrtuľník ho previezol do prešovskej nemocnice.

Ukradnuté veci prenášali do zberných surovín, prichytili ich. Obvinili štyroch mužov z okresu Vranov nad Topľou.

Z neznámeho lietajúceho objektu spadlo 50 kartónov cigariet. Úlovok sa podaril v okrese Sobrance.

Pri Vyšnom Nemeckom chytili troch neplnoletých cudzincov bez dokladov. Umiestnia ich v centre v Medzilaborciach.

Auto vyletelo z cesty a vrazilo do stromu. Zranili sa dve osoby. Nehoda sa stala v okrese Stará Ľubovňa.

Opitý vodič v Gelnici vrazil autom do skrinky, plota i stĺpa, zastavil ho až strom. Nafúkal vyše promile.

Bratovi podpálil auto, ten nedal súhlas na trestné stíhanie. Incident sa stal v okrese Kežmarok.

Foto dňa

Po tornáde v Petkovciach ostalo zničených niekoľko domov. (zdroj: Matúš Kokinda)

Kam vyraziť

Potulky s Milanom Kolcunom. (zdroj: Štefan Čaplovič)

Imaginary, potulky, kino aj festival jedla. Tipy na piatok 6. augusta.

Recept na dnes

(zdroj: pexels.com)

Pečieme s Korzárom: Hrnčekový ríbezľový koláč. Sezóna chutného ovocia je tu.

