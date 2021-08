Testy odhalili desiatky nových prípadov, najviac na východnom Slovensku

Najviac infikovaných má Spišská Nová Ves.

1. aug 2021 o 10:09 (aktualizované 1. aug 2021 o 11:09) Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. PCR testov odhalili v sobotu na Slovensku 57 prípadov nákazy novým koronavírusom. Vykonaných bolo 5 864 testov.

Urobených bolo i 4 653 antigénových testov, z toho pozitívnych bolo sedem testov.

Najviac pozitívne testovaných PCR testami bolo v Prešovskom kraji a to v počte 20, nasleduje Košický kraj so sedemnástimi infikovanými, tretí je Bratislavský kraj so siedmimi prípadmi.

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií

Najviac nových prípadov, v počte deväť, pribudlo na východnom Slovensku v okresoch Spišská Nová Ves a Svidník, šesť v Bardejove a päť v Košiciach.

Michalovce a Stropkov hlásia po dva prípady. Jeden infikovaný bol potvrdený v okresoch Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce a Snina.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo , že za posledný týždeň bol počet pozitívne testovaných na delta variant 112 vzoriek z celkového počtu 181 sekvenovaných vzoriek.

Predstavuje to 61,9 percentné zastúpenie.

(zdroj: MZ SR)

Situácia v nemocniciach

S ochorením Covid-19 nikto ďalší nezomrel. Celkovo si pandémia koronavírusu na Slovensku vyžiadala 12 540 obetí.



V nemocniciach bol v piatok i v sobotu hospitalizovaný rovnaký počet ľudí a to 81.

Potvrdený koronavírus má 46 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú šiesti a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú štyria.

V sobotu bolo prvou dávkou zaočkovaných ďalších 2041 ľudí. Druhú dávku dostalo v rovnaký deň 4 347 ľudí.

Prvú dávku je dokopy zaočkovaných 2 267 380 osôb, obe dávky má aplikované vyše 1 988 326 ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zelená farba ostáva

Od pondelka 2. augusta platí aktualizovaný covid automat. Oproti súčasnému týždňu sa nič nemení a všetky okresy zostávajú v zelenej fáze.

Platia opatrenia postavené na regionálnom systéme. Zároveň sú stanovené všeobecné podmienky pre prevádzky bez ohľadu na farbu okresu.

Covid automatom sa Slovensko riadi od februára tohto roku.

Ministerstvo zdravotníctva v stredu informovalo, že sa epidemiologická situácia z hľadiska covid automatu a sfarbenia regiónov zatiaľ výrazne nemení.

Z pozitívne testovaných ľudí na ochorenie covid-19 za posledné dva týždne bolo 76 percent nezaočkovaných voči koronavírusu.

Regionálne rozdiely

To podľa rezortu naznačuje, že sa tretia vlna epidémie sústredí na nezaočkovaných.

Na východnom Slovensku je plne zaočkovaných od 50 do 20 percent obyvateľov.

Ani jeden z východoslovenských okresov nedosiahol 70-percentnú zaočkovanosť vo veku nad 50 rokov. Táto hranica sa považuje za potrebnú na dosiahnutie kolektívnej imunity.

Zaočkovanosť okolo 60 percent majú v tomto veku napríklad okresy Prešov, Košice, Snina, Michalovce, Bardejov či Poprad.

Päťdesiat percent a menej zaočkovaných v tejto vekovej kategórii majú okresy Medzilaborce, Sobrance a Svidník.





Všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19