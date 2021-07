Výber redakcie: Agatha Christie má prácu na Luniku IX, Za ľudí budú pomaly, ale isto bez ľudí

Ponúkame tipy na top články týždňa.

31. júl 2021 o 11:00 Kristián Sabo, Katarína Gécziová, Róbert Bejda, Michal Frank

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Tipy Kataríny Gécziovej

Politická satira

Veru, už nepotrebujeme ani politických komentátorov, aby nám korenisto zhodnotili, čo sa to na slovenskej politickej scéne deje.

Postačí len zopár otázok politikom a tí si to okomentujú sami. Tak ako to spravila Vladimíra Marcinková (Za ľudí), ktorá správanie predsedníčky strany Veroniky Remišovej prirovnala ku konaniu starostky na obecnom zastupiteľstve vo Fekišovciach.

Nejeden človek by rád nahliadol do zákulisia bývalej Kiskovej strany, aby popočúval, o čom tam tí spolustraníci rokujú. Zvonku to vyzerá tak, akoby už zďaleka nešlo o bežných ľudí, ako hlása názov strany, ale skôr o postojoch a potrebách jednotlivca, najmä toho v strane.

Všetci s napätím čakáme, čo ďalšie nám táto strana v ďalších dňoch prinesie. A kto v nej vlastne ešte ostane.

Za ľudí ako Fekišovce. Remišovej extajomníci Antal a Ledecký ako krajskí šéfovia končia

Marek Antal bol ešte donedávna predsedom klubu Za ľudí v Košickom kraji a Remišovej štátnym tajomníkom. (zdroj: TASR)

Klimatická zmena nie je mýtus, sledujeme ju v priamom prenose

Všetci sme s napätím sledovali udalosti posledných dvoch mesiacov, ktoré spôsobilo nestabilné počasie.

V júni sa tornádo prehnalo južnou Moravou. Živel sa priamo dotkol aj východniarov, zomrela pri ňom mladá východniarka, svoje si vytrpel i rodák z Prešova.

V Kanade vyhorelo pre rekordné horúčavy mestečko. Ako sme informovali, Kanaďania boli v takých úzkych, že si radšej zaplatili klimatizovaný hotel, ako by sa mali pariť vo svojich bytoch a domoch.

A akoby toho nebolo dosť, západné Nemecko, východ Belgicka, časť Francúzska, Luxemburska a Holandska postihli rozsiahle povodne, aké si tam minimálne jedna generácia nepamätá.

Svoje vieme i na východnom Slovensku. Okrem už pomerne dlho sa tiahnucich niekoľkotýždňových horúcich dní museli východniari najmä v Šariši a na Spiši bojovať s veľkou vodou a vetrom.

Za všetko hovoria starostovia zasiahnutých obcí, ktorí popisujú, ako sa voda z malých potokov vyliala doslova z minúty na minútu, trhala asfalt z ciest a ako po obci lietali škridly uvoľnené zo striech.

Popieračov klimatických zmien tu máme dosť, rovnako ako „odborníkov" na covid a očkovanie. Ak už tieto posledné udalosti nie sú dostatočným dôkazom toho, že sa naše Zem otepľuje, tak si kladieme otázku, čo horšie by malo prísť, aby to presvedčilo i najzarytejších odporcov zmeny klímy.

Možno by zabralo, čo im ,samozrejme, neprajeme, ak by sa smršť doslova prehnala popod ich nos. Radšej odporúčame prečítať si rozhovor s odborníkom, ktorý jasne a zrozumiteľne popisuje, čo sa to s počasím vlastne deje.

Klimatológ Faško: Nemecký scenár povodní sa môže odohrať aj u nás

Klimatológ Pavel Faško hovorí, že súčasné búrky majú ničivejšie následky a sú výraznejšie ako v minulosti. (zdroj: Archív Pavel Faško)

Tip Michala Franka

Bazén ako večná téma

Téma výstavby plavárne v Prešova sa ako červená niť vlečie komunálnymi voľbami od roku 1994. V tom čase už bola z niekdajšieho 25-metrového bazéna predajňa textilu a viedli sa spory o to, kde má ten nový stáť.

Dlho bolo v hre územie, kde je dnes Novum (existovala i štúdia), ľavica sa vždy chcela vrátiť k projektu plavárne v kedysi zamýšľanom športovom areáli pri zimnom štadióne. Nebolo volieb, v ktorých by so svojím návrhom neprišiel každý z kandidátov.

Víťaz jedných z nich ponúkol rovno štyri bazény, vo veľkom komplexe, neskôr sľub zredukoval len na jeden olympijský. Až počas kampane 2014 sa táto téma z programov potichučky vytratila. O štyri roky sa vrátila už len marginálne.

Kandidát, ktorý o tom hovoril, skončil hlboko v poli porazených. A teraz je táto téma na stole znova.

Mesto bude stavať lacnejší bazén vhodný pre národné súťaže. Z hry vypadla drahšia alternatíva - olympijský komplex.

Megalomanský komplex bazénov alebo plán B. Prešov rozlúskol dilemu

Chátrajúca budova pri zimnom štadióne a velodróme. (zdroj: Peter Ivan)

Tip Róberta Bejdu

Potvrdené. Oravca zbil expolicajt

Košické súdy sa tento týždeň naposledy zaoberali prípadom, o ktorom sa začalo hovoriť až po vražde novinára Kuciaka a jeho snúbenice a následne po zverejnení problémov farmárov z východu Slovenska.

Išlo o prípad farmára Františka Oravca, ktorý figuroval ako poškodený v incidente ešte zo septembra 2016. Vtedy mal byť napadnutý na poli a utrpieť niekoľko zranení.

Opakovane na okresnom i krajskom súde stáli proti sebe dve tvrdenia. Oravcove, ktorý podrobne opísal, ako ho František T. napadol a zbil. A na druhej strane bola verzia obžalovaného, ktorý síce nejaký fyzický kontakt s farmárom priznal, no vraj nie je možné ho nazvať bitkou. A zranenia, ktoré Oravec na svojej tvári nafotil, mu určite nespôsobil on.

Kauzu trochu zdržala námietka zaujatosti, ktorú Oravec vzniesol voči jednému sudcovi a napokon i celému odvolaciemu senátu. Obával sa zrejme neobjektívneho rozhodovania.

Ako to napokon dopadlo, si prečítate v nasledujúcom článku.

Expolicajt musí za bitku lídra farmárov Oravca zaplatiť, inak pôjde sedieť

František Oravec po bitke. (zdroj: Archív F.O.)

Tip Kristiána Saba

Detektívka z Lunika IX

Absurdná myšlienka Roberta Fica (Smer-SD), že na východe nič nie je, už pomaly zľudovela.

Dodatok, že je to tak preto, lebo je už všetko urobené, len vystihuje nezmyselnosť takejto úvahy.

Zdá sa však, že v súvislosti s Lunikom IX by to mohla byť, aspoň nadnesene, pravda.

Veď ak bez vedomia starostu zmizne šesťmiestny valník s korbou z oploteného areálu a objaví sa vo Vyšnej Hutke (aj s miešačkou), vyznieva to tak, že na tomto sídlisku už niet čo robiť.

Opak je pravdou, práce je tam neúrekom a zvlášť pred príchodom pápeža Františka.

To si len niekto myslel, že starosta o všetkom vedieť nemusí, zvlášť ak na auto dočasne nedozerá kamera kvôli rekonštrukcii. Zobral kľúče a hor sa na fušku.

Kto? Zisťuje starosta. Tuší však, že kľúče mohli skončiť v rukách len pracovníka úradu, prípadne poslanca.

Starostu to nahnevalo a sľubuje vyvodenie zodpovednosti.

Dokonca auto preparkoval pred dom, kde býva, aby ho mal na očiach. Veď vozidlo mestskej časti nemá slúžiť na súkromné záležitosti.

V niektorých ľuďoch však stále rezonuje staré socialistické: „Kto nekradne, okráda svoju rodinu.“

Je lacnejšie využiť auto zaplatené z verejných zdrojov a „euríčka“ minúť na iné.

Toto je však lapsus, ktorý sa už nesmie opakovať.

Bez povolenia sa vozili autom Lunika IX aj s miešačkou. Starosta tuší, kto mal kľúče

Auto mestskej časti zmizlo spred úradu, ocitlo sa pri záhradkách. (zdroj: J.H.)



