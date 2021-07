Živé sochy, koncert Nocadeň a akcie pre deti. Tipy na víkend 31. júla a 1. augusta

Kam na zaujímavé podujatia.

30. júl 2021 o 14:00 red.

Sobota 31. júla

Staromestské kultúrne leto

KOŠICE. V sobotu pokračuje Staromestské kultúrne leto na trhovisku na Dominikánskom námestí vystúpením kúzelníka Gabiho. Malých i veľkých poteší od 9.30 hod.

Do zmydlenia

KOŠICE. Došlo vám mydlo, no do obchodu sa vám nechce? A čo tak si vyrobiť vlastné? V Steelparku vám dajú presný návod ako na to. Aktivita pre deti sa uskutoční v sobotu o 14.30 hod.

Nocadeň

KOŠICE. Prezentáciu českým Andělom oceneného albumu Auróra musela košická skupina Nocadeň zrušiť dvakrát. Do tretice všetko dobre a ďalší pokus o hudobný výstrel z Auróry už musí vyjsť. Koncert v Kulturparku sa začína o 20.00 hod.

Slovak Open 2021

KOŠICE. Tento víkend 31. 7. - 1. 8. 2021 sa v areáli Trixen Park Košice Nad jazerom koná medzinárodná súťaž vo vodnom lyžovaní za vlekom. Športovci si zmerajú sily v kategóriách mládež od 15 rokov až po dospelých. Atraktivitu podujatia zvyšuje účasť okolo 50 pretekárov, ktorí budú reprezentovať farby šiestich krajín Európy. Nedeľňajšie finálové jazdy v skokoch sa začínajú okolo 14.00 hod.

program v sobotu

8.30 Rozjazdy slalom (kategórie od U15 po dospelých)

nasleduje Rozjazdy akrobacia (kategórie od U15 po dospelých)

nasleduje Rozjazdy skoky (kategórie od U15 po dospelých)

program v nedeľu

8.00 Finále slalom (kategórie od U15 po dospelých)

11.30 Finále akrobacia (kategórie od U15 po dospelých)

14.00 Finále skokov (kategórie od U15 po dospelých)

17.00 Vyhlásenie výsledkov

Grand Prix Prešov

PREŠOV. Jediný cyklistický velodróm na Slovensku v Prešove bude v sobotu 31. júla a v nedeľu 1. augusta dejiskom cyklistických pretekov s medzinárodnou

účasťou Grand Prix Prešov. V metropole Šariša sa okrem domácich pretekárov predstavia súťažiaci z 12 krajín. Štvrtý ročník týchto pretekov bude tento rok spojený aj s Majstrovstvami Slovenska v dráhovej cyklistike.

Slovensko-poľský deň

STROPKOV. Stropkovská samospráva pripravuje na sobotný podvečer Slovensko-poľský deň. V sobotnom programe, ktorý sa začína o 19.00 hod. na námestí, vystúpi domáci folklórny súbor Stropkovčan, s recitálom poľskej ľudovej piesne sa predstaví Bartlomiej Piwowar z Korczyny, nasledovať bude slovenský country spevák Allan Mikušek s kapelou a na záver vystúpi stropkovská rodáčka Beáta Dubasová.

Festival živých sôch

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves v piatok a sobotu hostí festival Živé sochy. Okrem slovenských živých sôch Big Names sa v metropole južného Spiša predstaví aj skupina živých sôch Sinela z Českej republiky. Program festivalu sa bude konať v dvoch zónach. Živé sochy sa budú striedať v priestore parku pri evanjelickom kostole. Tu budú návštevníci môcť vidieť aj pantomimické obrazy slávnych osobností. V druhej zóne pri objekte Reduty sa na pódiu uskutoční sprievodný program. Predstaví sa kúzelník Peter Šesták, bubnová show Campana Batucada, hudobná skupina Itcho Pčelár Band, Andrea Zimányiová a kapela Funkiez. Pre deti je pripravená detská zóna Haravara a Divadlo Hoki Poki. V piatok na pódiu vystúpi v rámci talkshow aj mím Milan Sládek. Ako živá socha sa predstaví tiež herec Matej Landl.

Nedeľa 1. augusta

Športová nedeľa

KOŠICE. Na pódiu India v Kulturparku si môžete zacvičiť v nedeľu od deviatej do dvanástej. Pripravená bude joga, tabata, atletický tréning, jumping či poledance.

Divadlo pre deti

KOŠICE. Interaktívne detské divadlo Mici a Mňau z Bratislavy prináša deťom veselé a poučné predstavenia šité na mieru. Využíva pri nich prvky dramatickej výchovy, ktorej deti rozumejú a vďaka nim spoznávajú svet inou formou. V príbehoch ponúka informácie primerané ich veku, vždy na zaujímavú vzdelávaciu tému. Príbeh V lese uvidia o 10.00 hod. v Kulturparku.

Folklór v Kulturparku

KOŠICE. Na ľudovú nôtu naladia návštevníkov Leta v Kulturparku na pódiu Golf detské folklórne súbory Hanička, FS Borievka a FS Košicki špivaci, ktoré predvedú ukážky zo svojho programu. Folklóru bude venovaný prvý augustový deň. Takže sa bude tancovať, spievať a znieť ľudová hudba. Podujatie sa začne o 16.00 hod. a potrvá do neskorých večerných hodín. Roztancujú vás deti a vyvrcholením bude vystúpenie hudobnej skupiny Basawell o 19.00 hod. pred kaviarňou Papa.

Letné kino

KOŠICE. Filmové leto v Amfiku prinesie na filmové plátno o 20.30 hod. novú českú romantickú komédiu Vojtěcha Moravca Matky. Vo filme si zahrali Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni a Vladimír Polívka.

