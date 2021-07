Štvrtý deň po sebe na covid nik nezomrel. Analytik: Pri delte hrozí trojnásobok obetí

Slovensko má 46 nových prípadov.

25. júl 2021 o 10:20 Jaroslav Vrábeľ, TASR, SITA

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prostredníctvom 5 834 RT-PCR testov odhalili v sobotu na Slovensku 46 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je 0,79 percent.

Šiestich pozitívnych odhalili antigénové testy, ktorých sa urobilo 4 414. Percento pozitívnych je 0,13.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (18).

Nasledujú Bratislavský (9), Prešovský (8), Trnavský (4), Trenčiansky (3), Banskobystrický (2) a Žilinský kraj (2).

Najviac nakazených pribudlo na východe v okresoch Košice (7), Poprad (5), Spišská Nová Ves (5), Košice-okolie (3), Levoča (2).

Po jednom novom prípade evidujú v okresoch Michalovce, Medzilaborce, Gelnica a Trebišov.

Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Bez úmrtí

V nemocniciach je 80 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 44 ľudí.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú štyria pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje šesť osôb.

Počet hospitalizovaných sa oproti predošlému dňu nezmenil.

Ochoreniu covid-19 štvrtý deň po sebe nepodľahol nikto.

Počet potvrdených obetí na pľúcnu formu covid-19 je 12 534 a celkový počet úmrtí „s covidom" je 2 457.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 234 839 za predchádzajúci deň pribudlo 1 456 zaočkovaných.

Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 920 243 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 1 915 ľudí.

Smatana: Pri delte hrozí trojnásobok obetí

Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na covid rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri šírení delta variantu približne 40-tisíc mŕtvych. Uviedol to zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Podotkol, že delta variant je o 40 až 60 percent agresívnejší ako britská mutácia, ktorá na Slovensku spôsobila 13-tisíc mŕtvych. Je to síce pesimistický scenár, nakoľko máme už časť populácie s protilátkami, a ak by toto hrozilo, zavedú sa opatrenia, ale matematicky nám to podľa Smatanu hrozí.

Veľký nárast infikovaných príde do septembra

Bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky predpokladá, že veľký nárast infikovaných príde najneskôr v septembri, keď sa deti vrátia do škôl, zhorší sa počasie a viac ľudí bude tráviť čas v interiéroch. Problém podľa neho je, že pri tretej vlne bude dominovať delta variant, pri ktorom je vakcína efektívna až po uplynutí dvoch týždňov po druhej dávke. Znamená to, že nezaočkovaní nestíhajú začiatok jesene, ak sa nedajú zaočkovať tento týždeň. A ak počítame s tým, že najneskôr na jeseň začne tretia vlna, už bude neskoro, pretože nebudú chránení.

"Myslím si, že marketingová kampaň či lotéria presvedčia na očkovanie niektorých ľudí, ale očkovať sa začne oveľa masívnejšie, až keď začnú znova umierať ľudia. A to už bude, bohužiaľ, neskoro," dodal analytik.

