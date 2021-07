Výber redakcie: Ako vyzerá tatranský akvapark pani poslankyne a kedy bude Baywatch na Domaši

Ponúkame tipy na top články týždňa.

24. júl 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Michal Frank, Jana Otriová, Lenka Haniková

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Víťazi a porazení

Veľké turistické strediská sa pravdepodobne zľakli, že sezónna kampaň krajskej turistickej organizácie Košického kraja im odláka ľudí na odľahlé „východné" destinácie a prídu sa húfne kúpať napríklad na Turzovské jazero, či liezť na Jánošíkovú baštu (úprimne, koľko z nás „miestnych“ o tejto bašte ešte nikdy nepočulo?)

Či sa teraz budú tlačiť húfy ľudí na „pláži“ Turzovského jazera, sa ukáže možno neskôr, jedno je však jasné už teraz – provokatívna kampaň splnila účel. Veľké turistické destinácie, ako sú Tatry, Liptov či Donovaly, môžu byť urazené koľko chcú, že niekto na ich rady pri turniketoch ukázal prstom, no sami sa chytili do pasce svojimi kritickými príspevkami na sociálnej sieti.

Ak by sa takto nenechali zviditeľniť, možno by si túto kampaň, podobne ako zabudnuté Turzovské jazero či Jánošíkovú baštu na kraji sveta, vôbec nikto nevšimol.

Tak ako je to už dlhé roky, a tak ako to bude pravdepodobne aj po tejto kampani. Tá síce rozbúrila vody a priniesla aj pochopenie pre „temperamentných východniarov“, no kým tieto miesta naozaj neprilákajú aspoň sociálnymi zariadeniami, veľa ľudí sa tam asi hrnúť nebude. Tento spor tak zatiaľ nemá ani víťazov, ani porazených.

Provokatívnu kampaň Košického kraja kritizujú z Tatier, Liptova aj Donovál

Kampaň Košického kraja.

Tipy Kataríny Gécziovej

Pichne? Pre Číňanov malina

Keď sa blíži búrka, trasieme sa, že zas budeme plávať. Hovorí to miestna obyvateľka obce Pichne, ktorú pred vyše rokom postihla veľká povodeň.

Voda stiekla z kopca, z lesov po poliach na cestu a po nej rovno do dediny. Živel bral autá, dlažobné kocky, zničil cestu. Trvalo to pár minút. Ale ani po roku nie je v dedine hotovo, všetko na svojom mieste. Napríklad práce na cestných rigoloch stále nie sú dokončené.

Škody presiahli pol milióna eur. Práce meškajú, sťažuje sa starosta. Zabezpečuje ich Prešovský samosprávny kraj, ten sa bráni, že robí všetko čo sa dá, ale rýchlejšie to nejde.

Asi by sa z nás v Číne či Japonsku smiali. Tam dokážu postaviť novú nemocnicu či obchvat mesta za pár dní. Škody v Pichniach by čínski či japonskí stavebníci zhltli za pár dní. Bola by to pre nich malina. Ale ako vždy, na Slovensku to trvá a trvá.

A ešte jedna vec. Možno si ešte pamätáte, ako krátko po povodni do obce zavítal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO), aby si obzreli, ako to tam vyzerá. Aj sľúbili pomoc. Čo z ich sľubov sa stalo reálnym, budeme sa pýtať.

Pichne pred rokom zaplavila voda, obyvatelia si stále nemôžu vydýchnuť

Pred vyše rokom sa takto valila voda do dediny.



Haló, haló, Mitch, poď nás zachrániť

Bol by to veru pekný pohľad. Brehy Domaše alebo Šíravy a na nich pekne vedľa seba v odstupoch drevené strážne veže pre plavčíkov, sťaby vystrihnuté v deväťdesiatych rokoch populárneho amerického seriálu Baywatch.

Na schodíkoch ležérne opretý svalnatý Mitch Buchannon, teda herec David Hasselhoff a pre pánov ponúkame C. J. Parkerovú, mladú Pamelu Anderson.

Táto predstava je trochu pritiahnutá za vlasy, ale ak si odpustíme opálené a nádherné telá v červených plavkách, to ostatné si môžeme nechať. A to nielen v hlave, ale ideálne v realite.

V skutočnosti nie sú prírodné vodné plochy monitorované žiadnymi záchranármi. A pritom sa ukazuje, že silná potreba tu aj je. Ukazujú to smutné štatistiky tohto leta, ktoré je ešte len v polovici, ale utopených je viac než dosť.

Aj preto sa starosta Kvakoviec nechal počuť, že on by si podobné záchranárske veže vedel predstaviť aj na Domaši, či kdekoľvek inde, len nech tým zachránime ďalšie životy.

A v takej chvíli neobstojí ani vágny argument ministerstva vnútra, že na to podobných záchranárov či techniku nemá peniaze. Najmä, keď sa v posledných mesiacoch toľko hovorí o dovolenkách na Slovensku a snahe o rozvoj domáceho turizmu.

Starosta z Domaše: Peniaze na policajtov v Chorvátsku sú a doma na vodnú službu nie?

Hasiči na Domaši.

Tip Michala Franka

Deväťdesiatročný Tatran

Futbalový Tatran Prešov funguje rovných 90 rokov. My, Prešovčania, si toto výročie, pochopiteľne, nepripomíname. Hlásime sa k staršej udalosti z roku 1898, kedy miestni šermiari - po tom, čo pri Toryse zhliadli futbalový zápas maďarských športovcov - založili futbalový oddiel.

Avšak faktom je, že klub (pôvodne ŠK Slávia), ktorý kontinuálne pôsobí dodnes, by tento rok jubileum oslavovať mohol a mal. Tento úvod len na margo debát, či je lepšie prevziať terajší klub, alebo zakladať nový, prípadne kúpiť licenciu… Rozhodnutie už padlo.

Všetci by si mali dať pozor na to, či si želajú, lebo sa im to môže splniť. To sa stalo teraz a zábava nás ešte len čaká. Stalo sa to, po čom volala pomerne malá, ale hlasná skupina futbalových fanúšikov. Klub kúpilo mesto. Dôvodilo záchranou mládeže. Do predstavenstva dalo legendy Šestáka, Jakubka a niekdajšieho top rozhodcu, dnes hoteliera Micheľa.

V dozornej rade sú za mesto Lapoš z finančného odboru a poslanci Komanický, podľa očakávania, veď je tiež futbalovou legendou a Anderko, čo je podľa toho, ako sa prezentuje, akýsi nový športový guru. Takže sa máme na čo tešiť.

Futbalový Tatran začína opäť baviť divákov, hoci zatiaľ viac mediálnymi šarvátkami než na ihrisku. Článok o zmenách a najnovšom dianí prináša Michal Ivan.

Prešov kúpi zadlžený 1. FC Tatran. Do jeho orgánov nominoval svojich ľudí

(zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Tip Jany Otriovej

Keď vás pritlačí a nemáte kam utekať

Keď vás v Snine pritisne a musíte utekať tam, kde aj kráľ chodí pešo, máte problém.

Verejné toalety nefungujú už niekoľko mesiacov. Umiestnené v podzemí v centre mesta bojujú s vodou, ktorá ich zatápa doslova z každej strany.

Mesto spolu so správcom vyčíslili opravu v desiatkach tisícov eur a poslanci si postupne začínajú osvojovať myšlienku, že ich treba jednoducho zasypať a postaviť nové.

A mesto stavať chce. Verejné toalety by mali byť súčasťou novej autobusovej stanice a tiež prestrešenej tržnice.

Oba investičné zámery podporili sninskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Kedy sa stanú realitou, je zatiaľ predčasné hovoriť. Zrejme to ešte nejaký čas potrvá, veď aj na odpoveď radnice k toaletám sme museli pár dní počkať.

Sninčania a návštevníci mesta, ktorí čakať nemôžu, môžu prijať dobrú radu a odbehnúť na mestský úrad, kde sú toalety ukážkové.

Dočasným riešením budú kontajnerové toalety.

V Snine nefungujú verejné toalety. Zatápa ich spodná voda

Nová autobusová stanica, zmodernizovaná tržnica. Snina chce do nich investovať

Verejné WC v Snine nefunguje. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Starosta uviazol po nehode v tuneli Branisko: Chaos, keby tu horelo, všetci zhoríme

Ťažko opitá vodička usmrtila mladú ženu. Namiesto osem rokov dostala tri a pol

Prečíta rozprávky v domčeku Deduška Večerníčka: Nesmieme na ne zabudnúť

Vážna nehoda zrušila preteky. Primátor Dobšinej: Ak zvodidlá neudržia auto, čo autobus?

Novinky o návšteve pápeža

Na pápeža má prísť v Prešove 50-tisíc. Vstupenky dostanú, keď ich preveria

Na Luniku IX chýba druhá úniková cesta. Pred návštevou pápeža zrejme položia pontónový most

Sagan a Cavendish musia v Košiciach ustúpiť pápežovi. Okolo Slovenska preložili

Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín. Zverejnili program pápeža na Slovensku

Spomienka týždňa

Spomienka týždňa

Je to ťažké, ale zvykneme si. Časom. Tak ako to bolo v prípade Jula Satinského, tak ako to bolo pri Jarovi Filipovi, tak ako to je pri každom výnimočnom človeku.

Jedna pekná spomienka od našej kolegyne Anny Novotnej, ktorá sa s vami nie raz či dvakrát zhovárala. Jej skúsenosť tiež ukazuje, aký ste boli. Džentlmen za každých okolností.

Novinárov nikdy neposlal do čerta. Ani keď sa pýtali hlúposti a nazvali ho Labudom

Mal rád žabie stehienka a miesta s mladými ľuďmi, spomína Lasicova asistentka

Usmiaty, ochotný pózovať. Taký bol vždy Milan Lasica v Košiciach

Pán Lasica. Bol z inej planéty, ak nie galaxie. Váš odchod veľmi bolí

(zdroj: SME/ Hej, ty!)

Tatranský akvapark

To bol zase nápad do tatranskej vody liezť. Romana Tabák sa zrejme chcela ukázať, ako osoba veľmi milujúca slovenskú prírodu. Inak si nevieme vysvetliť tú jej myšlienku fotiť sa počas kúpania a ešte to umiestniť na sociálnu sieť, kde je na očiach každému.

Nezabudla pridať ani miesto, kde sa schladila: Studenovodské vodopády. Ak by to tak bolo, na tomto mieste platí najprísnejší stupeň ochrany. Bráni sa však tým, že miesto len zle označila a je pripravená niesť zodpovednosť, ak urobila niečo zakázané.

Tak pani poslankyňa, možno vás táto fotografia vyjde drahšie, ako by ste povedali. Finančná stránka je jedna vec, tam sa sankcia pohybuje do výšky 3319 eur. Ale čo politická rovina? V piatok sa už ozvala SNS, ktorá vyzýva, aby sa Tabák vzdala poslaneckého mandátu.

Tabák zverejnila fotku, ako sa kúpe v národnom parku. TANAP podá podnet

(zdroj: FB Romana Tabák)





