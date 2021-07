Výber redakcie: Antivaxery, neštítite sa ničoho. Čo ak prídeme pod vaše okná?

Ponúkame tipy na top články týždňa.

18. júl 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Jana Otriová, Michal Frank

Prečítajte si výber zaujímavých článkov a tém, ktorý pre vás pripravila redakcia Korzára z uplynulého týždňa. Redaktori a editori zároveň komentujú udalosti, ktoré hýbali východným Slovenskom.

Tip Michala Franka

Mestá nechcú garážové domy

Málo parkovacích miest? Málo.

Keď sa mal v Košiciach stavať parkovací dom, okamžite vznikla petícia, ktorá sa stala dokonca pomyselnou vstupenkou na starostovskú stoličku. V Prešove detto, tam je petícia na všetko. O parkovacích domoch sa hovorí dlhé roky, ale...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sekčovský parkovací dom bol oficiálne na pretrase v rokoch 2010, 2011, 2018 a nič. Záujem by bol aj teraz. Na tomto sídlisku je fakt problém, ale nie je jediné. Aj v takej nemocnici by sa parkovací dom zišiel.

Potenciálny investor v Prešove a Košiciach narazil, teraz to skúša v Spišskej Novej Vsi. Ako to vyzerá, to sa dozviete z článku Kataríny Gécziovej.

Investor chce v Spišskej Novej Vsi stavať garážové domy, v Košiciach a v Prešove narazil

Súčasný stav zelenej plochy na sídlisku Mier, kde by v budúcnosti mohol stáť garážový dom. (zdroj: Mesto Spišská Nová Ves)

Tipy Kataríny Gécziovej

Jedna otázka pre vás

Keď ľudia protestovali pred komplexom Bonaparte, v ktorom býval Fico, bolo to v poriadku. Ak by chceli kričať cez megafón rôzne nadávky pod balkónom Matoviča, aj to je v poriadku. Sú to predsa politici.

Ale ak sa niekto postaví pred dom v domnienke, že tam býva lekár - odborník, ktorý sa stal jednou z "tvárí" boja proti pandémii, to už v poriadku nie je.

Vlna nenávisti, odsudzovania a najmä "odborných" názorov na koronavírus sa preliala zo sociálnych sietí do ulíc. A ak boli doteraz antivaxeri nebezpeční názormi na internete, teraz sa ich odmietanie očkovania zhmotnilo do protestu proti profesorovi Jarčuškovi a jeho kolegom, odborníkom v iných mestách.

To, že sa rozhodli vyjsť od svojich počítačov a presunúť svoje názory od klávesnice do verejného priestoru, svedčí o fakte, že ich presvedčenie nadobúda stále väčšiu silu.

Aj samotný odborník Jarčuška sa nechal počuť, že na Slovensku prevláda silná aktivakcinačná lobby. Priznáva, že len ťažko s takými ľuďmi nimi diskutovať, keďže odborné argumenty ich nepresvedčia.

Pritom ani nevedia, ako sa mýlia. Ich názor im neberieme, len nech si ho nechajú doma u seba a nešíria ho ďalej. Už len posledná otázka. Ako by sa vám páčilo, keby ľudia ochotní chrániť seba a iných, tí, ktorí sú zaočkovaní, alebo tak idú urobiť, prišli protestovať pod vaše okná?

Antivaxeri protestovali pred bytom Jarčušku, kde nebýva. Vyzývali ho, nech vyjde von

O ďalšej aktivite odporcov očkovania si prečítate aj v tomto článku.

Očkovanie detí v nemocnici narúšala antivaxerka. Mala konflikty s rodičmi a ušla

Aká je ochota lekárov a pacientov zúčastniť sa očkovania v ambulanciách, sa dozviete tu.

Záujem lekárov je slabý. Očkovanie v ambulanciách štartuje pomaly

Radikálom neprekážalo, že sa lekár v byte nenachádzal. V proteste pokračovali aj bez neho. (zdroj: Iba Miloš/FB)

Do Feckovho jadra

Ak ste nepočuli veľmi veľa o Matovičovej dvojke z OĽaNO, teraz máte šancu prejsť si politickú kariéru Martina Fecka.

Jeden zo zakladajúcich členov Obyčajných ľudí to zatiaľ najvyššie dotiahol na štátneho tajomníka, tento týždeň túto pozíciu dobrovoľne opustil.

Dôvody, prečo to tak asi bolo, viaceré momenty z Feckovho doterajšieho pôsobenia doplnené o osobné postrehy kolegu Michala Franka, si prečítate v nasledujúcich riadkoch. Možno ľahšie pochopíte, aká je politika nestála.

Matovičova dvojka skončila na ministerstve. Podivuhodný príbeh nenápadného Fecka

Martin Fecko (vpravo) s lídrom strany Igorom Matovičom. (zdroj: SITA)

Dieťa dospeje, obchvat nestojí

To je na neuverenie. Dve desaťročia. To je čas, za ktorý sa dieťa narodí, naučí sa základné znalosti, začne chodiť do školy, prejde si pubertou, vyštuduje, zaradí sa do života.

A rovnako dlhý čas existuje niekde na papieri zakreslený obchvat Krásnej, mestskej časti v Košiciach, ktorý by zmiernil nervozitu šoférov prichádzajúcich od Trebišova.

Tí čakajú v ranných kolónach deň čo deň a zatiaľ o vyviaznutí z tohto problému niet ani reči.

Aby sme zase boli úplne úprimní, toto nie je len chyba súčasného košického primátora. Pred ním v košickom bielom dome gazdovali iní a tiež toho veľa pre tento dopravný problém nespravili.

Na aktuálnu situáciu, keď autá končia na ceste uprostred poľa a na možné riešenia sa pozrel kolega Michal Lendel.

Vstup do Košíc sa komplikuje. Autá čakajú uprostred poľa

Kolóny siahajú počas ranných špičiek až mimo zastavaného územia mesta. (zdroj: Archív)

Tip Jany Otriovej

Za dve päťročnice

Voľakedy fungovalo národné hospodárstvo v našej krajine na päťročnice. Vďaka pracovnému nadšeniu pracujúcich sa päťročné plány neraz podarilo splniť v predstihu. Na takéto „supervýkony“ môžu Medzilaborčania v súvislosti s vodnou nádržou spomínať nostalgicky a so závisťou.

Na viacúčelovej vodnej ploche pred vstupom do mesta sa mali Laborčania a návštevníci mesta člnkovať, chytať ryby a užívať si oddych v lone prírody už pred piatimi rokmi.

Bolo treba len „nahnať“ na plochu dve desiatky bagrov a zopár tatroviek, bagrovať a bagrovať a za rok mohlo byť hotovo.

To by sa však na ploche muselo naozaj makať a nielen ťažiť a predávať bonitný štrk. „Predajňa štrku“, ako plochu nazvali mestskí poslanci, neposúvala naplnenie zámeru dopredu, a preto sa samospráva rozhodla pre radikálny krok.

Keď už nikto neveril tomu, že sa rozrytá plocha predsa len zaplní vodu, podalo mesto projekt na vybudovanie viacúčelovej plochy z eurofondov.

Ak bude úspešné, do roka by vraj mala byť nádrž realitou. Do uplynutia dvoch päťročníc mu ešte nejaký čas ostáva. A možno „trhne“ rekord a splní plán v časovom predstihu.

Uvidíme.

Medzilaborce chcú dostavať vodnú nádrž, pomôže aj pri povodniach

Miesto, kde by raz mala byť dobudovaná viacúčelová nádrž. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

Východ sužovali povodne

Viaceré obce tento týždeň nemilosrdne skúšalo počasie. Obce na severovýchode Slovenska a v okolí Prešova zasiahli povodne. Voda bola neúprosná, udrela v priebehu okamihu.

Pôda je mokrá, škody narobí aj malý dážď. Záplavy trápia obce pri Prešove, ľuďom išlo o život

Zničená zastávka, bahno, svah zosunutý do maštale. Po búrke v Lenartove ostala spúšť

Vodu budú odčerpávať aj tri dni. V Malom Šariši dážď zničil úrodu, kapry vyplavilo z rybníka

Časť Starej Ľubovne aj Jarabinu zaplavilo. Poškodené sú cesty aj mosty

V Sulíne a Mníšku nad Popradom zaplavilo cesty, jednu aj strhlo

Ďalšie články

Lunik IX sa chystá na pápeža: Haldy odpadu zmizli, bar syna starostu objednáva viac piva

V košickej nemocnici pohrýzol pacienta s covidom potkan

V Prešove sa písala história očkovania. Ľudia mali aj vtedy obavy

Chatár Knižka o novom turistickom semafore: Je to nešťastné riešenie

Personál nosí rúška na brade. Z nás sa asi smejú, tvrdí turistka v Grécku



Kampaň o rekonštrukcii košickej plavárne poslanci stopli. Aj tak možno bude

Foto týždňa

Pozrite si zábery na jedno miesto v obci Lenartov, ktorou sa počas uplynulého týždňa prehnala povodeň. Stačilo 15 minút a v dedine bola doslova spúšť.

V deň povodne. (zdroj: FB/Miroslav Mirek Kolbasa)

Deň po povodni. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

Ak sa vám Výber redakcie Korzára páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber, ako aj na odber našich ďalších e-mailových newsletterov Denný newsletter Korzára , Podcasty Korzára , Víkendové čítanie Korzára a Košický Korzár Večer .