Adam Ďurica, swap i letné kino. Tipy na víkend 17. a 18. júla

Kam na zaujímavé podujatia.

16. júl 2021 o 13:30 red.

SOBOTA, 17. júla

Adam Ďurica v Kulturparku

KOŠICE. Koncert Adama Ďuricu pod holým nebom začína v sobotu o 19.00 hod. v Kulturparku.

Koncert pre deti

KOŠICE. Amfiteáter bude v sobotu od 16.00 hod. hostiť dve dvojice, ktoré tvoria pre deti. Po prvýkrát sa na jednom pódiu stretne Smejko a Tanculienka a Štístko a Poupěnka. Po koncerte je pripravená autgramiáda.

Burza starožitností

BUDIMÍR. Milovníci starožitností si tento víkend prídu na svoje. V sobotu predpoludním v tieni stromov historického parku pred starým kaštieľom v Budimíri ich čaká nielen burza starožitností, ale aj prehliadka remesiel. V nedeľu pred obedom sa burza presúva na košické Dominikánske námestie.

Organový koncert

JASOV. Organový koncert sa uskutoční v sobotu 17. júla 2021 o 18.00 hod. v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Na koncerte vystúpi organista Katedrály sv. Martina v Bratislave.

Letné kino na hradnom nádvorí

KEŽMAROK. Mesto Kežmarok chystá pre nadšencov sledovania filmov pod holým nebom ďalší ročník Letného kina. Na svoje si prídu milovníci rôznych žánrov. Letné kino sa uskutoční od 17. do 22. júla na nádvorí Kežmarského hradu. Premietať sa bude po zotmení, každý večer o 21.00 hod. Šesť filmových večerov otvorí v sobotu 17. júla lyrická komédia Muž so zajačími ušami. Film prídu osobne uviesť režisér Martin Šulík (Záhrada, Krajinka, Slnečný štát, Tlmočník) a producent Rudolf Biermann.

NEDEĽA, 18.júla

Cvičenie v parku

KOŠICE. Každú druhú nedeľu sa počas Leta v Kulturparku bude v rámci športových nedieľ v areáli cvičiť. Trojhodinový program sa začína o 9.00 hod. na pódiu India a je zostavený z rôznych aktivít.

Kocúr v čižmách

KOŠICE. Prešovské divadlo Cililing pripravilo pre deti známu a obľúbenú rozprávku Kocúr v čižmách, s ktorou divadelníci vystúpia na pódiu India v Kulturparku v nedeľu o 10.00 hod.

Výmena oblečenia

KOŠICE. Vytrieďte si doma šatníky a prineste so sebou čisté, voňavé, vyžehlené oblečenie vo výbornom stave, ktoré už nepotrebujete – dámske, pánske a detské, bez škvŕn, nepoškodené a kvalitné, do ktorého by ste obliekli svojich najbližších. Pri vstupe do SWAP zóny odovzdajte to, čo ste priniesli, uhraďte vstupný poplatok, vyzdvihnite si žetóny a SWAPujte. Možno tam nájdete práve to, čo potrebujete. SWAP začína o 16.00 hod. v Kulturparku.

Letné kino v Tabačke

KOŠICE. Rozmanité filmové snímky ponúka po roku opäť letné kino v košickom kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik. Filmy premieta každý utorok a nedeľu o 20.30 hod. v priestoroch Art Garden. Najbližšiu nedeľu uvidíte francúzsko-belgický film Belgica.