Východ je zelený. Z mapy vyskakuje jeden žltý okres

Od pondelka sa pravidlá opäť zmierňujú.

12. júl 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Od pondelka 12. júla bude žltou farbou podľa covid automatu na východnom Slovensku označený už iba okres Humenné.

Spolu s Ružomberkom a Turčianskymi Teplicami sú poslednými žltými okresmi, v ktorých platí takzvaný prvý stupeň ostražitosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mierne pravidlá

Všetky ostatné východoslovenské okresy budú zelené vo fáze takzvaného monitoringu.

V žltom okrese platia mierne pravidlá. Obmedzenia sa týkajú počtu ľudí sediacich za jedným stolom v interiéri reštaurácie - povolených je ich šesť.

V zelených okresoch nie sú žiadne pravidlá, ktoré by ustanovovali počet ľudí pri jednom stole v interiéri reštaurácie.

V zelenom okrese môže byť vnútri do 500 osôb, v exteriéri do tisíc ľudí. Na státie je povolená 50-percentná kapacita, na sedenie do 75 percent.

Režim na hraniciach

Vláda popri aktuálne platnom covid automate zároveň s pripomienkou schválila s účinnosťou od 12. júla určenie II. stupňa Alert systému.

Ten sa týka prijímania protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenska. Kontroly na hraniciach pri vstupe na územie Slovenska tak budú naďalej pokračovať.

Minister vnútra Roman Mikulec z OĽANO má oprávnenie určiť na všetkých bývalých hraničných priechodoch tretej kategórie stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol, týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenska.

Mikulec deklaroval, že hneď ako budú k dispozícii pomocné sily a prostriedky, zámerom bude otvoriť čo najviac priechodov.

Cieľom je znížiť diskomfort ľudí, ktorí dennodenne prechádzajú hranicami a v súčasnom sprísnenom režime sú nútení k dlhým obchádzkam.

Režim kontrol na hraniciach má za cieľ minimalizovať riziko delta variantu.

Štatistiky

V Košickom kraji testy odhalili sobotňajšie testy deviatich infikovaných, čím sa opäť prebojoval na najvyššiu priečku štatistík.

V Prešovskom kraji pribudli štyria nakazení, čím sa zaradil na tretiu pozíciu po Bratislavskom kraji, ktorý skončil druhý s piatimi chorými.

Z východoslovenských okresov je šesť novonakazených v Spišskej Novej Vsi, v Humennom sú dvaja.

Po jednom novom prípade majú v okresoch Košice, Košice-okolie, Levoča, Michalovce a Vranov nad Topľou.



Všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19