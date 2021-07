Košický kraj opäť vedie, štatistiky zdvihla Spišská Nová Ves

Prešovský kraj je tretí hneď po Bratislavskom.

11. júl 2021 o 10:22 Katarína Gécziová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V sobotu bolo na Slovensku odobratých 4699 vzoriek na PCR testy a pozitívny výsledok malo 25 z nich.

Vykonaných tiež bolo 5 302 antigénových testov, z toho dva boli pozitívne.

Na covid nezomrel v tento deň nikto. Od začiatku pandémie na túto chorobu zomrelo už 12 519 pacientov.

V nemocniciach za uplynulý deň nepribudol žiaden pacient s covidom. Hospitalizovaných je 101 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 61 ľudí. Na JIS je 8 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 9 osôb.

Kraje a okresy

V Košickom kraji testy odhalili deviatich infikovaných, čím sa opäť prebojoval najvyššiu priečku štatistík.

V Prešovskom kraji pribudli štyria nakazení, čím sa zaradil na tretiu pozíciu po Bratislavskom kraji, ktorý skončil druhý s piatimi chorými.

Z východoslovenských okresov je šesť novonakazených v Spišskej Novej Vsi, v Humennom sú dvaja.

Po jednom novom prípade majú v okresoch Košice, Košice-okolie, Levoča, Michalovce a Vranov nad Topľou.

Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny bolo ďalších 5360 osôb, druhou dávkou sa zaočkovalo 8 758 ľudí.

Celkovo je na Slovensku zaočkovaných viac ako 2,1 milióna ľudí, zaočkovaných oboma dávkami vakcíny je viac ako 1,7 milióna osôb.

Ministrova priorita

Ako jednu z priorít počas výkonu svojho mandátu označuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) práve očkovanie.

Vyhlásil to po sto dňoch od svojho nástupu do funkcie. Aktuálne je to podľa neho jediný účinný nástroj na ochranu zdravia a životov ľudí.

Pokračoval, že dostatočný počet zaočkovaných ľudí zabráni preplneným nemocniciam na jeseň a zbytočným úmrtiam.

Aktuálna covid situácia k 11. júlu. (zdroj: MZ SR)

Počet pozitívne testovaných za kraje: Banskobystrický kraj - 2 Bratislavský kraj - 5 Košický kraj - 9 Nitriansky kraj - 1 Prešovský kraj - 4 Trenčiansky kraj - 2 Trnavský kraj - 1 Žilinský kraj - 1

